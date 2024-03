Esclusive serie TV da non perdere questa settimana

I Ritorni più Attesi

Nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile, gli appassionati di serie tv avranno l’imbarazzo della scelta, con ritorni molto attesi. Serie come Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD torneranno su Sky e NOW, mentre su Paramount+ debutterà la quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery. Inoltre, su Apple TV+ sarà possibile godersi la commedia Loot – Una fortuna con la brillante Maya Rudolph.

Novità da Non Perdere

Tra le novità imperdibili spicca la miniserie Ripley con il talentuoso Andrew Scott, un adattamento del romanzo di Patricia Highsmith che promette suspense e colpi di scena. Un’altra novità da tenere d’occhio è Sugar su Apple TV+, un’avvincente crime classico con Colin Farrell nel ruolo principale di un investigatore privato alle prese con un’indagine intricata e misteriosa.

Domenica Esplosiva

La domenica si prospetta ricca di appuntamenti televisivi, con serie come 911 Lone Star su Rai 2, CSI Vegas su Sky e NOW e Fear the Walking Dead su MTV. Inoltre, su Comedy Central sarà possibile seguire Broad City e su Infinity la serie Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Appuntamenti da non Perdere durante la Settimana

Lunedi 1 Aprile regalerà agli spettatori emozionanti episodi di Everywhere I go – Coincidenze d’amore su Infinity, mentre su Sky sarà possibile seguire The Regime e su Comedy Central Broad City. Da non perdere anche i nuovi episodi di The Chosen su Tv2000 e NCIS Hawaii su Sky/NOW.

Variegata Offerta del Martedì

Il martedì si prospetta ricco di contenuti interessanti, tra cui la serie Shogun su Disney+, Le indagini di Roy Grace su Sky Investigation e L’ispettore Dalgliesh su Giallo. Inoltre, su Apple TV+ saranno disponibili gli episodi di Loot e su Paramount+ le nuove puntate di Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD.

Appuntamenti Imperdibili per Mercoledì e Giovedì

Il mercoledì vedrà la messa in onda di Law & Order: SVU su TopCrime, The new Look su Apple TV+, e Delitti in Paradiso su Rai 2. Il giovedì sarà invece contrassegnato dalla serie Ripley su Netflix, Star Trek Discovery su Paramount+ e La mia amica vampira sempre su Netflix, offrendo un’ampia gamma di opzioni per gli appassionati di serie tv.

Suggerimenti per il Weekend

Per concludere la settimana in bellezza, il venerdì sarà possibile godersi Hightown su MGM+, Call My Agent su Sky e NOW, e Sugar su Apple TV+. Il sabato, invece, proporrà una varietà di serie tv come Il dottor Ali su Real Time, Walker su Italia 1, Call the Midwife – L’amore e la vita su Sky e NOW, e FBI su Rai 2, offrendo agli spettatori un ricco panorama di intrattenimento.

Imperdibili Film in Streaming

Non solo serie tv, ma anche film da non perdere in streaming dalla domenica al sabato. Titoli come “C’è Ancora domani” su Sky e NOW/Netflix, “I migliori Giorni” su Prime Video e “Scoop” su Netflix saranno solo alcune delle imperdibili proposte disponibili per gli amanti del cinema durante questa settimana ricca di emozioni e intrattenimento.