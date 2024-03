Esclusivo Sguardo dietro le Quinte di Hightown 3: la Lotta contro il Crimine a Cape Cod

Intrighi e Crimini a Cape Cod

Nel mondo contorto di Hightown 3, l’agente dell’Ente Federale Risorse Ittiche Jackie Quiñones si trova al centro di una tumultuosa ricerca per salvare una donna scomparsa e far luce sull’omicidio di una prostituta. Mentre l’ex gangster Shane Frawley tenta di infiltrarsi nel mondo dello spaccio di droga a Cape Cod, il pericoloso equilibrio tra giustizia e crimine si fa sempre più instabile. Le tensioni aumentano, le alleanze cambiano e le verità vengono alla luce in modo sorprendente, portando alla stagione finale piena di colpi di scena e colpi di scena imprevedibili.

Il Calendario di Uscita degli Episodi su MGM+

I fan italiani di Hightown possono festeggiare, poiché gli episodi finali della terza stagione saranno disponibili in esclusiva su MGM+ ogni venerdì a partire dall’8 marzo. Ecco le date di uscita degli episodi successivi per non perdersi nemmeno un momento di azione e mistero:

Episodio 1 – In arrivo il 7 marzo 2024;

In arrivo il 7 marzo 2024; Episodio 2 – Da non perdere l’8 marzo 2024;

Da non perdere l’8 marzo 2024; Episodio 3 – Disponibile dal 15 marzo 2024;

Disponibile dal 15 marzo 2024; Episodio 4 – In arrivo il 22 marzo 2024;

In arrivo il 22 marzo 2024; Episodio 5 – Da non perdere il 29 marzo 2024;

Da non perdere il 29 marzo 2024; Episodio 6 – Disponibile dal 5 aprile 2024;

Disponibile dal 5 aprile 2024; Episodio 7 – In arrivo il 12 aprile 2024;

In arrivo il 12 aprile 2024; Episodio 8 – Da non perdere il 19 aprile 2024.

Il Cast di Hightown 3: un’Eccellenza di Talent

La terza stagione di Hightown vanta un cast stellare che porta sullo schermo una brillante miscela di talento e carisma. Da Monica Raymund, nota per i suoi ruoli in “Bros”, “Chicago Fire” e “The Good Wife”, a James Badge Dale, celebre per le sue interpretazioni in “24” e “The Departed”, il cast spicca per la sua versatilità e intensità. Con l’aggiunta di talenti come Riley Voelkel, Amaury Nolasco, Atkins Estimond e Dohn Norwood, il palcoscenico è pronto per esplorare le profondità oscure e avvincenti di Hightown 3.

Il Dietro le Quinte di Hightown: la Magia della Produzione

Oltre al brillante cast, l’eletrizzante serie è frutto della mente creativa di Rebecca Cutter, che porta avanti la sua visione con maestria e suspense. Con Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman e KristieAnne Reed tra i produttori esecutivi, la serie sfoggia una combinazione unica di azione, dramma e mistero. Con una produzione di alto livello curata da Jerry Bruckheimer Television e Lionsgate Television per Starz, Hightown 3 promette di essere un’esperienza televisiva indimenticabile e coinvolgente per gli spettatori di tutto il mondo.