Escursionista ferito da masso nel Nuorese: condizioni gravi

Incidente a Cala Fuili: Escursionista travolto da un masso

Un tragico incidente ha coinvolto un escursionista di 46 anni a Cala Fuili, nel territorio di Dorgali, Nuoro. Verso le 13, l’uomo è stato colpito da un grosso masso staccatosi dalla parete, riportando gravi ferite. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, è stato sottoposto a intervento medico immediato, con intubazione e ricovero in Rianimazione.

Complesso recupero dell’escursionista ferito

Le operazioni di recupero del ferito sono state estremamente complesse, data la profondità della gola in cui si trovava, circa 80 metri. Insieme ad altri compagni di escursione, l’uomo ha subito l’incidente, perdendo conoscenza. Il trasporto del paziente, tramite una barella, è stato effettuato con l’ausilio del verricello dell’elisoccorso del 118, in collaborazione con i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico.

Indagini in corso sul tragico evento

Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per avviare le indagini necessarie a comprendere la dinamica dell’accaduto. La tragedia ha scosso la comunità locale e richiamato l’attenzione sull’importanza della sicurezza durante le attività escursionistiche. L’episodio ha evidenziato i rischi connessi alle escursioni in ambienti naturali e la necessità di adottare tutte le precauzioni possibili per prevenire incidenti simili in futuro.

