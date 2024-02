Esenzione Irpef in valutazione per il settore agricolo, annuncia Giorgetti - avvisatore.it

Giorgetti: valutazione di un intervento di esenzione dell’IRPEF per gli imprenditori agricoli

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che è in corso di valutazione un intervento in materia di esenzione dell’IRPEF per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno. Questa misura potrebbe essere inserita nel primo veicolo normativo utile, come ad esempio il decreto legge Milleproroghe attualmente all’esame della Camera. Giorgetti ha anche sottolineato che saranno fermati gli interventi già adottati e in precedenza ricordati, nonché tutte le altre misure agevolative vigenti per il comparto agricolo. L’obiettivo è quello di fornire un sostegno concreto agli imprenditori agricoli, eventualmente prevedendo specifiche franchigie.

Parlamento può modificare la norma sul canone unico patrimoniale

Il ministro Giorgetti ha anche affrontato la questione del canone unico patrimoniale dovuto dalle aziende produttrici di energia per le occupazioni permanenti del territorio comunale. Ha sottolineato che esiste una norma di interpretazione autentica che ne ha chiarito la portata, la quale costituisce un presidio a tutela degli utenti finali del servizio. Questa norma evita che gli utenti finali si vedano gravati da un aumento delle tariffe del canone unico patrimoniale a causa del maggior onere sopportato dalle aziende erogatrici. Tuttavia, Giorgetti ha precisato che il Parlamento ha la possibilità di modificare o integrare questa interpretazione, con il contributo del governo.

Confermato il piano di privatizzazioni da 20 miliardi in 3 anni

Il ministro Giorgetti ha confermato che il governo intende realizzare un programma di privatizzazioni e valorizzazioni immobiliari per un ammontare di 20 miliardi di euro nel triennio, pari all’1% del PIL, come previsto dal Def. Ha sottolineato che il programma non prevede la cessione del controllo che è garantito. Questo piano di privatizzazioni rappresenta un importante obiettivo per il governo, che mira a valorizzare le risorse del paese e a stimolare la crescita economica.

About The Author