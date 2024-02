Esonerato Gattuso: Olympique Marsiglia annuncia la decisione

Fine della collaborazione tra Olympique Marsiglia e Gennaro Gattuso

L’Olympique Marsiglia ha reso noto ufficialmente la conclusione della collaborazione con l’allenatore Gennaro Gattuso. Il club ha espresso gratitudine verso Gattuso e il suo staff per l’impeccabile dedizione e la professionalità dimostrata quotidianamente. Inoltre, ha formulato loro i migliori auguri per il futuro. Questa decisione ha portato all’esonero di Gattuso dalla posizione di allenatore della prima squadra, ruolo che aveva assunto nel settembre del 2023.

Ringraziamenti e auguri da parte del club francese

Nuove prospettive per Gattuso e il suo staff

Con l’addio di Gennaro Gattuso alla guida dell’Olympique Marsiglia, si aprono nuove prospettive per l’allenatore e il suo staff. Dopo l’esperienza con il club francese, Gattuso e i suoi collaboratori potranno valutare le opportunità future e pianificare il percorso successivo nella loro carriera nel mondo del calcio. Il contributo offerto da Gattuso alla squadra durante il suo periodo alla guida verrà ricordato, mentre il club si prepara a intraprendere una nuova fase con un nuovo allenatore alla guida della prima squadra.

Il club francese: “Grazie a Gennaro e al suo staff per la grande professionalità dimostrata”

