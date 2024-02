Esordio di Calzona nel Napoli-Barcellona: senza paura

Il Napoli di Francesco Calzona pronto a sfidare il Barcellona in Champions League

Il nuovo allenatore del Napoli, Francesco Calzona, si è espresso con determinazione in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona. In una conferenza stampa, ha dichiarato: “Un allenatore può cambiare poco ma non abbiamo tempo. Dobbiamo accelerare questo processo di apprendimento. Ai giocatori ho detto che non abbiamo più scusanti, dobbiamo migliorare la nostra prestazione in questo momento. Il Barcellona è tra le squadre più forti in Europa. Noi non abbiamo paura perché siamo il Napoli, ma nessuno può nascondere che giocano grandissimi giocatori e hanno un allenatore top”.

La fiducia del tecnico e l’approccio alla partita

Calzona ha sottolineato la determinazione del Napoli: “Il Barca è una squadra forte ma il Napoli non ha paura, andiamo in campo per vincere”. Ha inoltre evidenziato l’importanza delle sue esperienze passate con grandi allenatori, tra cui Sarri, Spalletti e Di Francesco: “Ho appreso tantissimi concetti che chiaramente mi aiuteranno nel mio prosieguo. Poi ci metterò del mio ma per me sono stati tre allenatori importanti”.

Obiettivi, tattiche e mentalità vincente

Calzona ha analizzato la situazione del Napoli e le aspettative per la partita contro il Barcellona: “Cosa non ha funzionato nel Napoli? Non parlavo di metodologie ma solo di convinzione. Ho detto che sono una squadra forte perché ci credo. Lo hanno dimostrato l’anno scorso e a tratti anche quest’anno. Hanno fatto bene in Champions, facendo un ottimo girone e stravincendo il campionato. Sono totalmente convinto di tutto questo”. Riguardo alla partita, ha affermato: “E’ una squadra forte, oggi abbiamo guardato tante cose di loro. Mi aspetto una gara dura, ma noi vogliamo vincerla perché la nostra mentalità è quella di vincere contro ogni avversario che abbiamo di fronte”.

Inoltre, ha condiviso il suo approccio tattico e la mentalità vincente del Napoli: “Come giocherò con il Barcellona? A me piace giocare 4-3-3, però non mi lego ai moduli. Cerco di sfruttare le caratteristiche dei giocatori. La squadra è stata costruita in un certo modo, io di questo ne terrò conto perché è giusto così. Del Barça ho visto da spettatore una, due partite. Ho seguito quella di campionato, specialmente l’ultima. E’ una squadra forte, ha grandi giocatori, poi stimo tantissimo l’allenatore”.

Infine, Calzona ha rivelato di aver avuto un colloquio con la società: “Cosa mi ha chiesto il presidente? Non mi ha mai contattato nessuno, ho parlato con la società solamente domenica. Il presidente non è contento della situazione, mi ha chiesto di credere fermamente ai nostri obiettivi, di andare avanti in Champions e di arrivare ad un posto che ci possa qualificare alla prossima Champions”. Ha inoltre espresso la sua determinazione a giocare per la vittoria: “Assolutamente no, noi siamo il Napoli. Questa è una squadra forte, giochiamo in casa. Non accetto assolutamente un pareggio prima di giocare la partita, se poi il Barcellona sarà così bravo a costringerci al pari tanto di cappello. Ma noi vogliamo giocare per vincere”.

In vista di questa importante sfida europea, il Napoli si prepara a dimostrare la propria forza e determinazione sotto la guida del nuovo tecnico Francesco Calzona.

