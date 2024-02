Esordio di Sinner ad Atp Rotterdam: orario, dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner fa il suo esordio al torneo ATP 500 di Rotterdam

Il giovane tennista italiano Jannik Sinner si prepara per il suo primo match al torneo ATP 500 di Rotterdam. Dopo la sua vittoria agli Australian Open, Sinner è pronto a tornare in campo per affrontare l’olandese Botic Van de Zandschulp, già sconfitto da lui nel primo match a Melbourne. L’incontro si terrà oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, sul campo centrale del Rotterdam Ahoy.

Orario e dove vedere la partita

La partita tra Sinner e Van de Zandschulp è programmata per le 19.30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Now. Questo torneo è particolarmente importante per Sinner, poiché una vittoria gli consentirebbe di scalare la classifica mondiale, superando il russo Daniil Medvedev e raggiungendo il terzo posto.

Lorenzo Sonego sfida Grigor Dimitrov

Oltre a Sinner, un altro tennista italiano, Lorenzo Sonego, farà il suo debutto oggi a Rotterdam. Sonego, attualmente al 48º posto nel ranking mondiale, affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 13 del ranking ATP e sesto del seeding. Dimitrov arriva a questo torneo dopo aver perso la finale a Marsiglia contro il francese Ugo Humbert. Sarà interessante vedere come Sonego si comporterà contro un avversario così forte.

