Esperienze Sensoriali: La Terapia Delle Carezze e Dell’Amore

Nel cuore del Dipartimento di psicologia e scienze della formazione dell’Università Telematica Pegaso a Roma, uno straordinario progetto terapeutico prende vita sotto la guida esperta della psicologa Stefania Morsanuto. Attraverso l’innovativa “culla” terapeutica, l’obiettivo non è solo quello di curare disabilità cognitive, ma anche di promuovere l’emergere di un potentissimo ormone: l’ossitocina, conosciuto comunemente come l'”ormone dell’amore”. Questa sostanza è fondamentale nella regolazione dei legami affettivi e delle relazioni sociali, offrendo un approccio rivoluzionario alla cura e al benessere psicologico.

Stimoli Empatici: Il Potere Curativo dell’Ossitocina

Oltre alla stimolazione visiva e uditiva, la psicologa Morsanuto ha focalizzato i suoi studi sull’utilizzo dell’amaca all’interno dell’ambiente multisensoriale. Questa struttura delicata, sospesa in aria, non solo lavora sull’equilibrio vestibolare ma induce anche una profonda sensazione di calma e rilassamento attraverso i suoi movimenti oscillanti. Il tessuto speciale di cui è composta avvolge dolcemente il corpo, creando un’esperienza avvicinante all’abbraccio materno, innescando così la produzione di ossitocina nel sistema nervoso centrale. Questo straordinario ormone è il catalizzatore di sentimenti di fiducia, empatia e generosità, riducendo inoltre stress e ansia, agendo come un potentissimo calmante naturale.

Laboratori RENLAB: Il Potere delle Neuroscienze Educative

All’interno dei laboratori RENLAB dell’Università Pegaso, diretto dal professore Francesco Peluso Cassese, prende vita un ambiente unico dove le tecnologie si fondono per creare esperienze terapeutiche personalizzate. Grazie a stimoli uditivi, visivi, tattili, gustativi, olfattivi e cinestetici, gli operatori possono creare protocolli di intervento adattabili e intensi, mirati a suscitare risposte significative nei pazienti. L’approccio, guidato sempre dalla visionaria Morsanuto, si basa sul concetto che il cervello umano sia modellabile dall’esperienza sin dai primi stadi della vita, e che un ambiente stimolante possa innescare risposte positive anche in individui affetti da varie condizioni neurologiche e psicologiche.

Stimoli Sensoriali: Una Chiave per la Psiche Umana

Le esperienze sensoriali svolgono un ruolo cruciale nella formazione delle sinapsi cerebrali e nel modellamento del comportamento umano. Ogni stimolo influisce su diversi aspetti della vita individuale, plasmando motivazioni, emozioni, atteggiamenti, apprendimento e benessere generale. Grazie a una corretta dose di stimolazione sensoriale, è possibile aumentare l’attività cerebrale e favorire la creazione di nuove connessioni neurali, potenziando così l’apprendimento e il benessere emotivo.

Innovazione e Cura: Il Futuro delle Terapie Sensoriali

In un mondo in cui il benessere psicologico diventa sempre più centrale, l’approccio innovativo di Morsanuto e del team di esperti dell’Università Pegaso getta nuova luce sulle terapie sensoriali. Attraverso l’utilizzo combinato di tecnologia avanzata e approcci empatici, si apre una nuova prospettiva di cura e guarigione per individui affetti da varie patologie cognitive e psicologiche. L’arte di curare attraverso le carezze e l’amore, insieme alle stimolanti esperienze multisensoriali, si rivela una via promettente verso un benessere completo e duraturo.