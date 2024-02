Esplosione gasdotto Iran: la reazione di Teheran

Grande incendio e interruzione della fornitura di gas in Iran

Una potente esplosione ha causato un grande incendio e l’interruzione della fornitura di gas nell’ovest dell’Iran. L’incidente è avvenuto lungo la principale linea di gas del paese, conosciuta come “Linea 65”, nella provincia di Chaharmahal e Bakhtiari. Secondo quanto riportato dall’emittente Press tv, le autorità iraniane hanno definito l’esplosione un “attacco terroristico” e un’azione di sabotaggio. Fortunatamente, non ci sono state vittime a seguito dell’esplosione, che si è verificata vicino alla città di Borujen.

Un’azione di sabotaggio e terrorismo

Saeed Aghli, direttore del centro di controllo della rete iraniana del gas, ha riferito alla televisione di stato iraniana che l’esplosione è stata causata da un’azione di “sabotaggio e terrorismo”. Secondo le sue dichiarazioni, diverse aree della linea di gas sono state colpite dalle esplosioni. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause o sugli autori dell’attacco.

Impatto sull’approvvigionamento di gas

A seguito dell’esplosione, la fornitura di gas nell’ovest dell’Iran è stata interrotta. Questo incidente avrà un impatto significativo sull’approvvigionamento di gas nella regione. Le autorità iraniane stanno lavorando per riparare i danni e ripristinare la fornitura di gas il prima possibile. Tuttavia, non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà per completare le riparazioni e riprendere la normale distribuzione del gas.

In conclusione, un’esplosione lungo la principale linea di gas dell’Iran ha causato un grande incendio e l’interruzione della fornitura di gas nell’ovest del paese. Le autorità iraniane hanno definito l’incidente un “attacco terroristico” e un’azione di sabotaggio. Non ci sono state vittime a seguito dell’esplosione, ma l’approvvigionamento di gas nella regione sarà compromesso fino al completamento delle riparazioni. Le autorità stanno lavorando per risolvere la situazione il prima possibile.

