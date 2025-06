Estate 2025 a Roma – Marcigliana Village, musica e gusto nella Riserva Naturale

Vivi un’estate indimenticabile a Roma con Marcigliana Village: concerti dal vivo, spettacoli, workshop e food truck nella Riserva Naturale della Marcigliana.

Un’estate immersi nel verde della Marcigliana

A Roma l’estate si accende con Marcigliana Village, manifestazione che dal 7 giugno al 13 settembre 2025 trasforma la Riserva Naturale della Marcigliana in un villaggio dove musica, cultura e gastronomia si incontrano. La MadagaSchool, in via della Marcigliana 532 (int. 10), diventa il fulcro di un’esperienza che coniuga la fresca ombra degli alberi con un calendario ricco di appuntamenti pensati per un pubblico eterogeneo.

Colonne sonore dal jazz alle sonorità etniche

La programmazione musicale di Marcigliana Village spazia dal jazz sofisticato alle vibrazioni energiche del rock, dalle hit pop che animano l’estate romana ai ritmi coinvolgenti della dance e alle contaminazioni etniche più originali. Ogni serata si trasforma in un concerto sotto le stelle, dove artisti affermati e talenti emergenti regalano performance capaci di coinvolgere chiunque ami la buona musica dal vivo.

Teatro, letteratura e laboratori creativi

Oltre ai concerti, lo spazio all’aperto ospita spettacoli teatrali di compagnie locali e nazionali, presentazioni di libri con autori e critici e workshop di arti manuali. Gli incontri culturali stimolano il dialogo tra il pubblico e i protagonisti del panorama artistico romano, offrendo momenti di approfondimento in un contesto naturale che favorisce la creatività.

Il gusto dell’open-air food a Roma

L’offerta gastronomica di Marcigliana Village è pensata per deliziare ogni palato. Tra food truck e stand dedicati, si possono assaggiare specialità mediterranee, pizze gourmet e proposte internazionali, accompagnate da birre artigianali e vini selezionati. Anche i vegetariani e i vegani trovano numerose alternative, rendendo l’evento un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo all’aperto.