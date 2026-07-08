Estate in movimento: la capsule ACACIA di Jeanne Baret punta su comfort, texture e stile contemporaneo

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2026 by Emiliano Belmonte

La bella stagione richiede capi versatili, leggeri e capaci di adattarsi ai ritmi di ogni giornata. Con ACACIA, la nuova capsule firmata Jeanne Baret, il premium sportswear incontra un’estetica essenziale e contemporanea, dando vita a una collezione che mette al centro ricerca tessile, comfort e funzionalità.

Pensata per accompagnare i momenti di viaggio, il tempo libero e la vita in città, ACACIA interpreta il guardaroba estivo con volumi rilassati e una palette color block che dona carattere ai look senza rinunciare alla praticità.

Il valore di un tessuto che segue il movimento

Elemento distintivo della capsule è il particolare cotone seersucker, caratterizzato da una superficie naturalmente increspata che rende ogni capo fresco, leggero e piacevole da indossare. La particolare costruzione del tessuto favorisce la traspirazione e offre una sensazione di morbidezza a contatto con la pelle, qualità particolarmente apprezzabili durante le giornate più calde.

Un ulteriore punto di forza è la sua praticità: il tessuto asciuga rapidamente e mantiene il suo aspetto naturale senza richiedere stiratura, diventando una soluzione ideale per chi ama viaggiare leggero.

La camicia ACACIA: essenziale ma ricca di personalità

Tra i protagonisti della capsule spicca la Camicia ACACIA, un modello a maniche corte dal design pulito che interpreta il minimalismo contemporaneo con dettagli funzionali. Il colletto risvoltato, la chiusura con bottoni a pressione e le tasche applicate sul petto definiscono un’estetica moderna, mentre la vestibilità ampia garantisce comfort e libertà di movimento.

Perfetta da indossare con pantaloni coordinati o denim, rappresenta un capo passe-partout dell’estate.

Bermuda ACACIA: praticità in chiave urban

I Bermuda ACACIA combinano linee essenziali e dettagli tecnici per creare un equilibrio tra comfort e funzionalità. La vita elasticizzata con coulisse regolabile si unisce alle ampie tasche con zip, rendendo il modello ideale per affrontare con disinvoltura le giornate più dinamiche.

Un capo che interpreta il trend utility con uno stile pulito e contemporaneo.

Cargo ACACIA: funzionalità che diventa stile

Completa la capsule il Cargo ACACIA, un pantalone lungo che reinterpreta il classico modello cargo attraverso una costruzione leggera e una vestibilità rilassata. Tasche laterali con zip, tasconi applicati e fondo regolabile raccontano un’estetica ispirata al mondo outdoor, perfettamente inserita in un contesto urbano.

Il risultato è un capo versatile, pensato per accompagnare ogni momento della giornata con la stessa naturalezza.

Jeanne Baret riscrive il guardaroba estivo

Con ACACIA, Jeanne Baret propone una collezione che va oltre la semplice idea di sportswear. Ogni capo nasce dall’incontro tra innovazione tessile, design contemporaneo e attenzione al comfort, offrendo un guardaroba estivo pratico, versatile e ricco di personalità.

Una capsule che interpreta il lifestyle di chi è sempre in movimento, senza rinunciare alla qualità dei materiali e a uno stile essenziale ma riconoscibile.