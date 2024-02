Eugenio Colombo desidera incontrare Greta Rossetti al Grande Fratello

Eugenio Colombo e Greta Rossetti: un legame che va oltre l’amicizia

Negli ultimi tempi, Eugenio Colombo, noto per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, ha attirato l’attenzione sul suo incontro con Greta Rossetti. L’attuale concorrente del Grande Fratello è l’ex compagna di Mirko Brunetti e la loro relazione è nata durante le riprese di Temptation Island. Eugenio ha recentemente ripreso a parlare del suo legame con Greta, alimentando ulteriormente le discussioni.

Un legame che va oltre l’amicizia

Il legame tra Eugenio Colombo e Greta Rossetti sembra essere andato oltre la sfera dell’amicizia, nonostante entrambi abbiano sempre dichiarato di essere solo buoni amici. La situazione ha destato l’attenzione, poiché i due si sono conosciuti quando Greta era già sentimentalmente coinvolta con Mirko Brunetti, incontrato durante le riprese di Temptation Island. Ciò che ha alimentato ulteriormente le discussioni è stata la presenza di Eugenio nella vita dei due durante la loro relazione, documentata attraverso frequenti storie su Instagram.

Eugenio Colombo: la sua verità su Greta

Eugenio, in un’intervista radiofonica, ha rivelato di aver avuto un flirt con Greta. Ha espresso apertamente il desiderio di riavere Greta nella sua vita e ha affermato di essere pronto per affrontare qualsiasi situazione che possa presentarsi. Dai racconti di Colombo sembra che i due si siano avvicinati in un periodo difficile per l’ex tronista. Greta è stata in grado di stargli vicino e si sono potuti conoscere a fondo.

“Io e lei siamo stati poco tempo ma è stata proprio la qualità di questo tempo. Mi ha preso anche in un momento delicato della mia vita, mi è stata vicino. […] Non ero sereno, con le idee chiare come sono oggi. E purtroppo non ero lucido neanche con lei. Però è riuscita a starmi vicino, mi ha aiutato tanto. È una ragazza eccezionale: sensibile, educatissima. Bellissima è inutile dirlo, è sotto agli occhi di tutti, però stanno diventando evidenti queste caratteristiche che ho detto.”

Le loro strade riusciranno ad incrociarsi di nuovo? Non vediamo l’ora di scoprirlo!

