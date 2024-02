Eurispes: Il 79% dei docenti ritiene che l’Ateneo italiano contribuisca alla cultura generale degli studenti

Il contributo dell’Università italiana alla cultura generale degli studenti

Secondo il 2° Rapporto Nazionale sulla scuola e l’università dell’Eurispes, il 79% dei docenti ritiene che l’Università italiana contribuisca in modo significativo alla cultura generale degli studenti. Più precisamente, il 25,3% afferma che l’Università contribuisce “molto” e il 53,7% ritiene che contribuisca “abbastanza”. Non solo fornisce nozioni, ma il 72,5% dei docenti ritiene che l’Università trasmetta anche capacità di analisi e critica. Inoltre, il 71,3% ritiene che fornisca conoscenze e competenze specifiche utili per il mondo del lavoro, mentre il 65,1% ritiene che il titolo universitario agevoli l’ingresso nel mercato del lavoro. Infine, il 64,3% ritiene che l’Università favorisca il confronto di idee e punti di vista.

L’Università come canale di formazione qualificata e le discipline Stem

Nonostante alcune preoccupazioni, la maggioranza dei professori (58,1%) non ritiene che l’Università italiana sia solo un “parcheggio” in attesa di opportunità lavorative. Tuttavia, il 58,5% ritiene che l’Università stia perdendo centralità come canale di formazione qualificata. Inoltre, il 62,1% ritiene che sarebbe opportuno potenziare le discipline Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’offerta universitaria. D’altra parte, il 73,8% dei docenti non ritiene che in Italia la quota di laureati sia superiore alle richieste del mercato del lavoro. Inoltre, il 68,9% ritiene che l’offerta universitaria in Italia non sia adeguata alle richieste del mercato del lavoro.

La visione dei docenti sull’Università italiana

Il rapporto Eurispes evidenzia anche altre opinioni dei docenti sull’Università italiana. Secondo il 52,4% dei docenti, l’Università dovrebbe essere più orientata al mondo del lavoro. Inoltre, il 52,2% ritiene che l’Università dovrebbe essere più aperta all’innovazione e alle nuove tecnologie. Tuttavia, il 61,1% dei docenti ritiene che l’Università italiana sia comunque in grado di formare professionisti di alto livello. Infine, il 56,9% dei docenti ritiene che l’Università italiana dovrebbe essere più attenta alle esigenze dei territori e delle imprese.

In conclusione, il 2° Rapporto Nazionale sulla scuola e l’università dell’Eurispes evidenzia che la maggioranza dei docenti ritiene che l’Università italiana contribuisca in modo significativo alla cultura generale degli studenti. Tuttavia, ci sono anche alcune preoccupazioni riguardo alla centralità dell’Università come canale di formazione qualificata e all’adeguatezza dell’offerta universitaria alle richieste del mercato del lavoro. I docenti suggeriscono di potenziare le discipline Stem e di rendere l’Università più orientata al mondo del lavoro e all’innovazione.

About The Author