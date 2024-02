“Evacuazione Villa Nobel a Sanremo 2024 a causa di un allarme bomba: il resoconto di una testimone”

Evacuazione a Villa Nobel: l’allarme bomba durante il party di radio Mediaset

Durante il party di radio Mediaset tenutosi a Villa Nobel, a Sanremo, è stato lanciato l’allarme bomba, che ha portato all’evacuazione degli ospiti presenti. La giornalista Dea Verna, testimone dell’evacuazione, ha raccontato l’accaduto all’Adnkronos, sottolineando che non sono state riscontrate scene di panico durante l’operazione.

“Senza panico, ma dovete uscire”: le parole della polizia

Dopo aver ricevuto l’allarme bomba al centralino del commissariato di Sanremo, la polizia ha dato l’ordine di evacuazione agli ospiti presenti a Villa Nobel. Dea Verna ha raccontato che gli agenti si sono avvicinati al tavolo in cui si trovava e hanno comunicato in modo tranquillo ma deciso: “Signori, senza panico, ma dovete uscire”. Tutti i presenti sono stati fatti avvicinare all’uscita e allontanati dalla villa. La giornalista ha spiegato che inizialmente non si era compreso appieno la gravità della situazione, ma successivamente è stato chiaro che si trattava di un allarme bomba.

La testimonianza della giornalista e i dettagli dell’evento

Dea Verna ha raccontato di essere stata abbastanza vicina all’uscita e di aver notato l’avvicinarsi della polizia al loro tavolo. Ha spiegato che, nonostante la situazione, non sono state riscontrate scene di panico durante l’evacuazione. La cronista ha sottolineato che al party erano presenti numerosi cantanti, praticamente 27 su 30, oltre agli speaker di radio Mediaset, Diletta Leotta, Francesco Facchinetti e altri addetti ai lavori e discografici. Nonostante il freddo e l’impossibilità di recuperare i cappotti dal guardaroba, non sono state fornite ulteriori informazioni sul motivo dell’evacuazione fino a quando non è stato chiaro che si trattava di un allarme bomba.

Al momento, le forze dell’ordine stanno aspettando l’intervento degli artificieri per verificare la presenza di un ordigno. Si tratta di un episodio che ha creato preoccupazione e tensione durante il party, ma che fortunatamente si è concluso senza incidenti.

