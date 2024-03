"Everywhere I Go - Coincidenze d'amore": la nuova serie romantica turca in esclusiva su Mediaset Infinity - Occhioche.it

La serie TV “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” approda su Mediaset Infinity con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì, regalando al pubblico italiano una nuova romantic comedy proveniente dalla Turchia. Il titolo internazionale, “Everywhere I Go”, si traduce letteralmente con “Ovunque io vada”, mentre il sottotitolo “Coincidenze d’amore” introduce agli spettatori le fatalità che intrecciano le vicende dei protagonisti.

Una trama avvincente tra coincidenze e amore

La storia ruota attorno a Selin, interpretata da Aybüke Pusat, una brillante architetto che sembra aver trovato l’equilibrio nella vita. D’altro canto, Demir, interpretato da Furkan Andic, è un affascinante uomo d’affari che fa ritorno nel suo Paese dopo una lunga esperienza all’estero. La coincidenza vuole che entrambi ambiscano alla stessa casa, scoprendo di essere co-proprietari della stessa. Questo innesca una serie di eventi che li porterà a convivere, scatenando una chimica irresistibile tra loro.

Incontri, scontri e un’innovativa rilettura del concetto di amore sul set

La serie, composta da 75 episodi, offre uno spaccato della vita di Selin e Demir, con i loro alti e bassi, in una commedia romantica che coinvolge il pubblico dall’inizio alla fine. Gli attori Furkan Andic e Aybüke Pusat, già celebri in Turchia, hanno ottenuto il premio Best TV Couple ai Golden Butterfly Awards per le loro performance nella serie. Grazie a Mediaset Infinity, gli spettatori italiani possono finalmente godere di questa coppia esplosiva sullo schermo, vivendo le vicende cupe e leggere, drammatiche e romantiche di “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore”.

Il dilemma tra carriera e amore, le emozioni che scaturiscono dai confronti e la rilevanza di una serie turca in Italia

La serie incatena gli spettatori con la sua trama coinvolgente, i personaggi magnetici e il tema centrale dell’amore come forza che supera ogni ostacolo. L’incontro di Selin e Demir, la rivalità tra i due sul lavoro e i sentimenti contrastanti che li travolgono, creano tensioni e romanticismo, incantando gli spettatori in attesa di scoprire come evolverà la loro storia. “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” si conferma un successo internazionale che sa conquistare anche il pubblico italiano, regalandogli emozioni e spunti di riflessione su quanto l’amore possa influenzare le nostre scelte e destini.