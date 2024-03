Everywhere I Go – Coincidenze d'amore: Scopri le Location da Sogno della Serie Turca - Occhioche.it

La serie turca “Everywhere I Go” è giunta su Mediaset Infinity regalando ai telespettatori una fusione perfetta tra romanticismo e commedia. Il cast stellare comprende celebrità come Furkan Andic e Aybüke Pusat, già noti al pubblico italiano per le loro interpretazioni coinvolgenti. Accanto a loro, si uniscono Ali Yagci e Aslihan Malbora, completando un gruppo di attori di talento pronti a trasportare il pubblico in un vortice di emozioni e avventure.

Dove è girata Everywhere I Go? Scopri le affascinanti location della serie

La serie è stata interamente girata a Istanbul, città che si rivela una cornice perfetta per le vicende appassionanti di “Everywhere I Go”. I quartieri di Bebek, Arnavutköy e i distretti di Beşiktaş e Sarıyer fungono da sfondo suggestivo per le vicende dei protagonisti. In particolare, la Fortezza di Rumeli, con il suo fascino medievale, incanta lo spettatore con la sua presenza imponente e misteriosa.

Le Magiche Location di Everywhere I Go

Il castello Rumeliano accanto al ponte sul Bosforo offre uno scenario mozzafiato per le vicende di “Everywhere I Go”. Scene sul mare di Alaçatı, con attori che praticano surf e si avventurano in barche, regalano al pubblico un’immersione totale nel mondo della serie. Il Ponte dei Martiri e quello di Yavuz Sultan Selim, illuminati nella notte, aggiungono un tocco di magia e romanticismo alla narrazione. Beykoz, le strade di Çamlıca e la costa di Üsküdar, con la Torre della Fanciulla, si ergono come sfondi pittoreschi che arricchiscono ulteriormente l’atmosfera della serie.

Everywhere I Go – Un Viaggio Emozionante Attraverso Istanbul

Le riprese esterne di “Everywhere I Go” permettono al pubblico di godere appieno delle bellezze di Istanbul, con il Palazzo di Topkapı che si erge come un gioiello storico e culturale da esplorare. La serie, ambientata nell’estate, cattura la vivacità e la calda atmosfera della città turca, regalando uno spettacolo visivo senza pari che incanta e coinvolge il pubblico attraverso panorami suggestivi e ambientazioni ricche di fascino.

Dove Guardare Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore in Streaming

Tutte le puntate di “Everywhere I Go” sono disponibili in streaming esclusivamente su Mediaset Infinity. Grazie a questa piattaforma, i fan possono immergersi completamente nelle avventure dei protagonisti e godere di contenuti extra, come clip speciali e anteprime esclusive. L’accesso a Mediaset Infinity è facile e gratuito, richiedendo solo la registrazione di un account con pochi dati anagrafici di base, permettendo così a tutti di vivere intensamente le emozionanti vicende di questa affascinante serie turca.