Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: Serie TV Turca in Italia

La Nuova Romantic Comedy Turca in Arrivo su Mediaset Infinity

La serie tv turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” è finalmente sbarcata su Mediaset Infinity a partire dal 1° marzo 2024. Dopo il successo di altre produzioni come “My Home my Destiny” e “Dreams and Realities”, questa commedia romantica promette di conquistare il pubblico italiano grazie alla sua trama avvincente e ai protagonisti premiati ai Golden Butterfly Awards.

I Protagonisti di “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore”

Furkan Andic e Aybüke Pusat, premiati come Best TV Couple, interpretano rispettivamente i ruoli di Demir e Selin. La trama, originariamente tratta dalla serie taiwanese “Just You”, segue le vicende di due sconosciuti che si ritrovano a condividere la stessa casa e addirittura a lavorare insieme. Demir, un affascinante uomo d’affari, e Selin, una talentuosa architetto, dovranno trovare un equilibrio tra incontri e scontri in una serie di avventure intriganti.

Il Cast di “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore”

Il cast principale della serie tv turca vanta talentuosi attori come Furkan Andıç nei panni di Demir Erendil e Aybüke Pusat nel ruolo di Selin Sever. Accanto a loro, troviamo altri personaggi che arricchiscono la trama e contribuiscono a creare un intreccio avvincente che terrà gli spettatori con il fiato sospeso.

Fai clic qui per saperne di più sulla serie “Everywhere I go – Coincidenze d’amore” e immergiti nel mondo romantico e avvincente di Demir e Selin.

Episodi ed Esclusiva Streaming su Mediaset Infinity

In totale, “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” conta ben 75 episodi della durata di circa 45 minuti ciascuno, disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity. Mentre in patria la serie viene trasmessa in 23 episodi più lunghi, gli spettatori italiani avranno la possibilità di seguire le vicende di Demir e Selin giorno per giorno, dal lunedì al venerdì.

Dove Guardare “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” in Streaming

A partire dal 1° marzo, tutti gli episodi della serie tv turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” sono disponibili gratuitamente in esclusiva su Mediaset Infinity. Grazie alla pubblicazione di un episodio al giorno, gli spettatori potranno immergersi completamente nella storia di amore, conflitti e intrecci che caratterizzano questa emozionante produzione.