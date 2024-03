Everywhere I Go – Puntata 2: Anticipazioni e Trama - Occhioche.it

La seconda puntata di Everywhere I Go, intitolata Coincidenze d’amore, arriva in streaming su Mediaset Infinity il 4 marzo 2024. In questa puntata, i protagonisti dovranno affrontare importanti cambiamenti annunciati da Demir, il nuovo capo dell’azienda, che potrebbero sconvolgere l’equilibrio interno.

Annuncio di Demir

Nel corso dell’episodio, Demir comunica al personale le nuove regole aziendali introdotte con il suo insediamento come capo. Tra le novità, c’è il divieto di intrattenere relazioni romantiche tra colleghi, un provvedimento che genera preoccupazione tra alcuni dipendenti come Merve e Bora.

Dove Guardare Everywhere I Go in Streaming

La serie turca Everywhere I Go è disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset. Gli spettatori possono accedere agli episodi creando un account, fornendo i dati richiesti durante la registrazione. La visione è possibile su diverse piattaforme, da computer a smartphone, garantendo un accesso flessibile alla serie.

Disponibilità e Appuntamenti

La puntata di oggi di Everywhere I Go è programmata per la mezzanotte del 4 marzo 2024 su Mediaset Infinity, con ulteriori episodi in programma dal lunedì al venerdì. La serie si aggiunge alla lista di contenuti inediti proposti in streaming gratuito da Mediaset Infinity, insieme a altre produzioni come My Home My Destiny e Dreams and Realities.

Modalità di Visione e Repliche

Poiché Everywhere I Go è disponibile esclusivamente su Mediaset Infinity, non è più trasmessa in diretta su Canale 5. Tuttavia, la piattaforma consente agli spettatori di recuperare gli episodi già trasmessi in modalità on-demand, permettendo un accesso flessibile al contenuto della serie. Le repliche quotidiane fanno sì che ogni giorno sia possibile rivivere l’episodio iniziale.

Conclusione

In conclusione, la seconda puntata di Everywhere I Go promette emozionanti sviluppi e sorprese per i personaggi principali. Con un accesso facile e gratuito su Mediaset Infinity, gli spettatori possono seguire la serie in tutta comodità, senza dover rinunciare alla visione di episodi precedenti grazie alla disponibilità on-demand.