Everywhere I Go: Una Nuova Serie Tv da Non Perdere su Mediaset Infinity - Occhioche.it

Inizia il viaggio emozionante nella nuova serie tv Everywhere I Go su Mediaset Infinity, disponibile in streaming a partire dal 1 marzo 2024. Scopriamo insieme il cast stellare e le avvincenti anticipazioni dell’episodio di debutto, che promette colpi di scena e amore a prima vista.

Selin e Demir: Due Mondi Che Si Scontrano

Nel primo episodio, Selin, interpretata da Aybüke Pusat, è una giovane donna determinata alla ricerca di indipendenza, mentre Demir, interpretato da Furkan Andıç, è un affascinante imprenditore che torna a Istanbul dopo un lungo periodo all’estero. Il destino li porta entrambi a interessarsi alla stessa casa, senza sapere che l’altro ha già preso la decisione di acquistarla. Scoprire di essere co-proprietari della stessa abitazione metterà alla prova la loro convivenza, complicata ulteriormente dal fatto che Demir è anche il nuovo capo di Selin. Tra segreti, scontri e passione, i due dovranno imparare a condividere non solo uno spazio domestico, ma anche il difficile equilibrio tra vita privata e professionale.

Dove Seguire Tutte le Emozioni di Everywhere I Go

Per non perdere neanche un episodio delle avventure di Selin e Demir, basta accedere a Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita che offre in esclusiva la serie Everywhere I Go. Crea il tuo account, lasciati coinvolgere dalle dinamiche travolgenti della soap turca e immergiti in un mondo di intrighi e colpi di scena. Scopri le vite degli altri personaggi, gli attori coinvolti e lasciati trasportare dall’intensa trama della serie che conquista il cuore di tutti i telespettatori.