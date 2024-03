Ewan McGregor debutta su Paramount+ in Un Gentiluomo a Mosca: una serie attesa con un cast stellare - Occhioche.it

Ewan McGregor si appresta a stupire il pubblico con la sua interpretazione del Conte Alexander Rostov nella serie televisiva Un Gentiluomo a Mosca, basata sull’acclamato romanzo di Amor Towels. La produzione, curata da Lionsgate in collaborazione con Paramount, vanta di un team d’eccezione: il talentuoso showrunner Ben Vanstone guida le fila, mentre la regia degli otto coinvolgenti episodi è affidata a Tom Harper, anche produttore esecutivo insieme a McGregor.

Una trama avvincente tra lusso e esilio

Un Gentiluomo a Mosca narra le vicende del Conte Rostov, costretto all’esilio nell’Hotel Metropol di Mosca dopo essere stato processato per le sue idee politiche controverse. La minaccia di morte lo circonda, se osasse mettere piede al di fuori delle mura dell’albergo. Tra lusso e reclusione, il protagonista si trova a fronteggiare una realtà sconvolgente, plasmandosi in un viaggio emozionante e carico di suspense.

Un cast di talento e diversità

Accanto a McGregor, un cast di stelle si accende sullo schermo per dare vita ai personaggi di Un Gentiluomo a Mosca. Mary Elizabeth Winstead, Alexa Goodall, Johnny Harris, Fehinti Balogun, Leah Harvey, Paul Ready, John Heffernan, Lyès Salem, Björn Hlynur Haraldsson, Dee Ahluwalia e Anastasia Hille contribuiscono a creare un’esperienza visiva e emotiva unica, arricchendo la narrazione con le loro intense interpretazioni.

L’attesa è alle stelle: disponibile su Paramount+

Preparatevi a immergervi nell’universo di Un Gentiluomo a Mosca a partire dal 17 maggio 2024, quando la serie sarà disponibile in streaming esclusivamente su Paramount+. Un mix avvincente di dramma, tensione e intrighi vi attende, pronto ad appassionarvi sin dal primo episodio. Non perdete l’opportunità di seguire questa straordinaria produzione televisiva e lasciatevi rapire dalla magia delle interpretazioni e delle ambientazioni che vi trasporteranno in un mondo tutto nuovo.