Ex collaboratore svela la vera identità e le azioni di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: la parabola dell’influencer cremonese

Chiara Ferragni, chi è? Come è possibile che in pochi mesi si sia ritrovata indagata per truffa aggravata e snobbata dalle aziende che fino a poco tempo prima la pagavano a peso d’oro? A parlare della sua storia è Karim De Martino, ex collaboratore e co-fondatore del progetto The Blonde Salad.

L’inizio della collaborazione

Nel 2009, De Martino iniziò a lavorare con Ferragni per trasformare il suo blog da un progetto amatoriale a uno professionale. Insieme fecero crescere il blog, sviluppando aspetti tecnici e commerciali. De Martino era già un esperto nel settore della comunicazione, gestendo le pagine social per la Fascino e lavorando con importanti nomi della musica come Sony, Warner, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero e Francesco Renga.

La fine della collaborazione e il trasferimento negli Stati Uniti

Nel 2014, il rapporto tra De Martino e Ferragni si interruppe. La ragazza cremonese stava diventando famosa sui social media, mentre De Martino si occupava di altri aspetti del settore. Nello stesso anno, vendette la sua società e si trasferì negli Stati Uniti. De Martino ha sottolineato che la notorietà di Ferragni sui social media non era il suo lavoro, ma il suo impegno sul blog.

Chiara Ferragni oggi

Secondo De Martino, Ferragni non è più solo un’influencer, ma guadagna principalmente da contratti di immagine. Tuttavia, dopo lo scandalo Balocco, molte aziende hanno abbandonato la moglie di Fedez. De Martino non nutre rancore nei confronti di Ferragni e riconosce che il suo incontro con lei ha cambiato la sua vita. Ha anche sottolineato che l’ascesa di Ferragni su Instagram è stata il risultato di anni di lavoro e sacrifici.

Ferragni non ha rilasciato dichiarazioni approfondite sulla vicenda del Balocco gate, ma ha assicurato che tutto si risolverà per il meglio e che confida nella giustizia. Tuttavia, per una buona parte dell’opinione pubblica, Ferragni è già colpevole. De Martino ha riflettuto sul fatto che Ferragni non è solo una persona, ma un’azienda, un brand, e che è difficile attribuire la colpa a una singola persona in una struttura complessa come la sua.

In conclusione, la storia di Chiara Ferragni è quella di un’influencer che è riuscita a trasformare un blog amatoriale in un progetto professionale grazie alla collaborazione con Karim De Martino. Nonostante le recenti controversie, Ferragni ha dimostrato di essere una persona testarda e caparbia, con una chiara visione dei suoi obiettivi. La sua ascesa su Instagram è stata frutto di anni di duro lavoro e sacrifici.

