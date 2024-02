Ex del finanziere si salva da un duplice omicidio a Cisterna di Latina fuggendo dalla finestra dopo gli spari

Tragedia a Cisterna di Latina: Militare della Guardia di Finanza uccide madre e sorella della fidanzata

Un tragico evento ha scosso la tranquilla cittadina di Cisterna di Latina, quando un giovane militare della Guardia di Finanza ha ucciso a colpi di pistola la madre e la sorella della sua fidanzata. La ragazza è riuscita a salvarsi fuggendo attraverso una finestra, mentre l’aggressore è stato arrestato e si trova attualmente in stato di fermo in carcere.

La fuga disperata della fidanzata

La giovane, trovata in stato di choc per la terribile esperienza vissuta, ha raccontato di una violenta lite scoppiata in casa, durante la quale il suo fidanzato ha impugnato la sua arma di ordinanza. Spaventata, la ragazza è riuscita a scappare urlando e si è rifugiata nel bagno. Purtroppo, la madre e la sorella sono accorse in suo aiuto e sono state colpite dai colpi sparati dal militare.

L’arresto e la confessione del responsabile

Dopo aver ferito le due donne, il finanziere ha cercato di raggiungere la fidanzata nel bagno, rompendo la porta a calci. La ragazza è riuscita a fuggire nuovamente e ha cercato rifugio nella camera della sorella, tentando di scappare attraverso una finestra. Tuttavia, l’aggressore l’ha raggiunta e ha sparato altri due colpi di pistola. Fortunatamente, la giovane è riuscita a fuggire e a nascondersi dietro una legnaia nel giardino di casa. Dopo aver sentito gli spari, è riuscita a fuggire attraverso un buco nella recinzione dell’abitazione e a raggiungere la strada. L’uomo è stato immediatamente arrestato e la procura di Latina ha emesso un decreto di fermo nei suoi confronti.

Come riportato dalla procura, durante l’interrogatorio il militare ha confessato la sua responsabilità, confermando quanto già dichiarato agli agenti intervenuti sul posto. Attualmente, l’uomo si trova in carcere in attesa della convalida del fermo.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità di Cisterna di Latina e ha lasciato una famiglia distrutta dal dolore. Le indagini sono ancora in corso per comprendere le dinamiche e i motivi che hanno portato a questa terribile tragedia.

