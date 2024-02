Ex non riceve pasto e reagisce violentemente: danneggia porta con cesoia - avvisatore.it

Uomo violento attacca l’ex moglie per un pasto mancato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Cercola, in provincia di Napoli, per aver attaccato la porta di casa della sua ex moglie con una cesoia. L’episodio è avvenuto mentre all’interno della casa c’erano i tre figli della coppia, di 14, 12 e 6 anni. La donna e i bambini sono stati terrorizzati dall’ennesima furia violenta dell’uomo, che sembra essere stato scatenato dalla mancata consegna di un pasto.

I carabinieri sono intervenuti dopo diverse segnalazioni al 112 e hanno trovato l’uomo che colpiva la porta con la cesoia. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, episodi di violenza come questo erano frequenti e la donna subiva vessazioni quotidiane da anni. Nonostante la separazione, la donna continuava a preparare pranzo e cena per l’uomo e a portarglielo a casa ogni giorno.

L’uomo è stato arrestato e si trova attualmente in carcere, in attesa di giudizio. La sua ex moglie e i figli sono stati sottoposti a un grande stress e spavento a causa di questa ennesima manifestazione di violenza. Speriamo che la giustizia possa fare il suo corso e che la donna e i suoi figli possano finalmente vivere liberi da questa situazione di abuso.

Questo episodio tragico mette in luce ancora una volta la necessità di combattere la violenza domestica e di fornire supporto alle vittime. Nessuna persona dovrebbe vivere con la paura e la violenza in famiglia. È importante che le vittime di abusi trovino il coraggio di denunciare e che le autorità agiscano con tempestività per proteggere chi è in pericolo.

