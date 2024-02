Fabio Fazio risponde alle voci su un possibile passaggio a Mediaset

Pier Silvio Berlusconi invita Fabio Fazio a Mediaset durante lo speciale su Maurizio Costanzo

Durante lo speciale televisivo “Dedicato a … Maurizio Costanzo” trasmesso su Canale5, Pier Silvio Berlusconi ha fatto un invito scherzoso a Fabio Fazio per un futuro possibile passaggio del conduttore a Mediaset. Il riferimento è stato fatto in seguito a un aneddoto condiviso da Maria De Filippi riguardante il rapporto tra Berlusconi padre e Costanzo. Berlusconi ha espresso la sua intuizione riguardo a Fazio, dicendo: “Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare ‘quotidiano’, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua“.

La risposta di Fabio Fazio a Pier Silvio Berlusconi

In risposta all’invito scherzoso di Pier Silvio Berlusconi, Fabio Fazio ha scherzosamente accennato al suo recente passaggio da Rai a Nove con il programma “Che tempo che fa”. Fazio ha ribattuto: “Ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno“. Attualmente, Fazio ha un contratto di quattro anni con l’emittente televisiva di proprietà di Warner Bros. Discovery, lasciando aperta la porta a possibili future collaborazioni.

Fabio Fazio e il futuro incerto: un possibile approdo a Mediaset?

L’invito scherzoso di Pier Silvio Berlusconi a Fabio Fazio ha suscitato curiosità sul futuro del conduttore televisivo. Il passaggio di Fazio da Rai a Nove ha segnato un cambiamento significativo nella sua carriera, ma la possibilità di un ritorno in una rete mainstream come Mediaset non è da escludere. L’umorismo e la cordialità nel botta e risposta tra Berlusconi e Fazio hanno aggiunto un tocco leggero e divertente allo speciale su Maurizio Costanzo, lasciando spazio a ipotetiche evoluzioni nel panorama televisivo italiano.

