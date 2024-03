Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain: La Rivoluzione del Rap Italiano su Netflix

Il Debutto di Nuova Scena su Netflix

Rhythm + Flow fa il suo ingresso in Italia con grande attesa per l’arrivo di Nuova Scena su Netflix a partire dal 19 febbraio. Si tratta di una competizione musicale nel mondo del rap, prodotta da Fremantle e condotta da Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, i quali si mettono alla ricerca dei talenti che segneranno una nuova era per il rap italiano, offrendo un premio in denaro di 100mila euro al vincitore.

La Caccia ai Nuovi Talenti della Musica Rap

Il programma “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia” sarà composto da 8 episodi esclusivi su Netflix a partire dal 19 febbraio. Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain si impegneranno a individuare il miglior talento della prossima generazione di rapper. Durante la competizione, i giovani artisti affronteranno prove di freestyle, rap battle e produzione di brani originali, con l’obiettivo di trasformare i propri sogni in realtà.

Gli Episodi di Nuova Scena e le Tappe della Competizione

I primi 4 episodi di Nuova Scena saranno disponibili dal 19 febbraio e seguiranno i giudici in città come Roma, Napoli e Milano alla ricerca delle nuove stelle del rap italiano. Gli episodi 5, 6 e 7, che usciranno il 26 febbraio, mostreranno i concorrenti alle prese con freestyle, rap battle, videoclip e collaborazioni con importanti artisti italiani, le cui identità saranno svelate a breve. La finale, invece, andrà in onda il 4 marzo alle 21.00, con i tre rapper più promettenti chiamati a esibirsi con brani originali per realizzare il proprio sogno nel mondo della musica.

Il Cast e gli Ospiti Speciali di Nuova Scena

Durante lo show, i tre giudici verranno affiancati da rinomati nomi del rap italiano, che contribuiranno a determinare l’esito della competizione. Tra gli ospiti speciali annunciati figurano artisti come Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp. Ulteriori quattro importanti rappresentanti della scena rap italiana parteciperanno come ospiti e collaboratori dei concorrenti.

Un Adattamento di Successo per il Pubblico Italiano

“Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia“, ideato da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Antonio Vicaretti, Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari e diretto da Alessio Muzi, approda in Italia dopo aver riscosso successo negli Stati Uniti e in Francia. Si tratta del primo adattamento italiano di un format originale Netflix, pronto a conquistare il pubblico italiano con la sua fresca proposta musicale.

Dove Guardare Nuova Scena in Streaming

Gli episodi di Nuova Scena sono disponibili in esclusiva su Netflix, accessibili in streaming in tutti i territori coperti dal servizio. L’appuntamento è dunque fissato per una nuova era del rap italiano, pronta a sbalordire e coinvolgere gli appassionati del genere musicale.