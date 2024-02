Fabrizio Moro: Maninni, il suo ex professore ad Amici, non viene riconosciuto - avvisatore.it

Mannini e Fabrizio Moro: l’incontro imbarazzante dopo Amici

Nel backstage del teatro Ariston, durante il Festival di Sanremo 2024, si è verificato un incontro inaspettato tra Alessio Mannini e Fabrizio Moro, che hanno condiviso l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi nel lontano 2016. Mannini era un giovane allievo della scuola, mentre Moro ricopriva il ruolo di professore di canto. Tuttavia, l’incontro non è stato come ci si aspettava: Moro ha ammesso di non ricordarsi di Mannini. Questa scena imbarazzante è stata ripresa dai social e ha rapidamente raggiunto la viralità.

Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi: un bacio che rompe l’imbarazzo al Festival di Sanremo 2024

Durante il Festival di Sanremo 2024, un momento imbarazzante è stato interrotto da un gesto inaspettato. Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi si sono baciati sul palco, creando un momento di distensione e allegria in sala. Il bacio ha contribuito a dissipare l’imbarazzo generato dall’incontro tra Mannini e Moro, che non si ricordava dell’ex allievo di Amici. Questo gesto ha attirato l’attenzione del pubblico e ha creato un momento di leggerezza durante la serata.

La gaffe di Fabrizio Moro: quando l’ex professore di Amici non ricorda un ex allievo

Dopo i saluti di cortesia, Mannini ha notato che qualcosa non andava con Moro e ha cercato di farlo ricordare: “Ti ricordi di me?” ha chiesto. La risposta di Moro è stata sorprendente: “Dove ci siamo incontrati?” ha domandato. Mannini ha risposto: “Ad Amici, sette anni fa”, ma Moro sembrava ancora confuso: “La mia edizione?” ha insistito. A questo punto, Ermal Meta ha cercato di smorzare l’imbarazzo, ma senza successo. La scena è stata ripresa in un video che è diventato virale sui social. Nonostante l’imbarazzo dell’incontro, si spera che Moro possa ricordare i bei momenti trascorsi ad Amici grazie a una conversazione con l’ex allievo.

Fonte: Nome del sito web

About The Author