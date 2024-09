Falsi preti a Roma: allerta del Gris per evitare confusione durante il Giubileo

Ultimo aggiornamento il 14 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

In vista dell’imminente Giubileo, la Diocesi di Roma e il Gris – Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa – lanciano un allarme sui falsi rappresentanti della Chiesa Cattolica. Questo fenomeno, che potrebbe assumere dimensioni preoccupanti, richiede l’attenzione di fedeli e pellegrini. La comunicazione della Diocesi riguardo a un sedicente patriarca, il quale ha cercato di ingannare i cittadini, ha spinto le autorità religiose a sensibilizzare l’opinione pubblica per garantire la sicurezza dei partecipanti alle celebrazioni giubilari.

La denuncia del presidente del Gris

Un aumento preoccupante di falsi preti

David Murgia, presidente del Gris, ha espresso la sua forte preoccupazione in seguito alle recenti notizie riguardanti Salvatore Micalef, un sedicente patriarca che si era auto-proclamato vescovo della Prelatura Cattolica SS. Pietro e Paolo. Murgia ha sottolineato come questa non sia un caso isolato, ma parte di una tendenza più ampia che ha visto un incremento di individui che indossano vesti clericali senza alcun legame autentico con la Chiesa Cattolica. Questi finti preti si sostituiscono a figure religiose ufficiali, cercando di attrarre seguaci e guadagnarsi la loro fiducia attraverso celebrazioni liturgiche fraudolente.

La strategia dei falsi prelati

Questi impostori spesso si servono di simboli e pratiche religiose per apparire convincenti agli occhi dei fedeli. Con liturgie simili a quelle cattoliche, riescono a confondere le persone più vulnerabili, che potrebbero non avere le conoscenze necessarie per distinguere un ministero autentico da uno fasullo. La capacità dei sedicenti preti di mimetizzarsi tra i veri ministri ecclesiastici è un elemento che preoccupa non solo i leader religiosi ma anche le autorità civili, specialmente nel contesto di eventi di grande richiamo come il Giubileo.

Il Giubileo e la preoccupazione dei pellegrini

Necessità di vigilanza

Con l’Anno Santo in arrivo, la preoccupazione di Murgia si fa ancor più pressante. Il Giubileo rappresenta una grande opportunità di pellegrinaggio e di riscoperta della fede per migliaia di credenti provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, a causa dell’alto numero di persone che convergeranno a Roma, il rischio di imbattersi in individui non autorizzati – che potrebbero approfittare della grande affluenza – è molto concreto. Per questo motivo, il Gris invita i fedeli e i pellegrini a essere particolarmente attenti e a segnalare comportamenti sospetti.

La comunicazione alle autorità

In questo scenario, la Diocesi di Roma e il Gris stanno collaborando per informare le autorità locali e le forze dell’ordine, al fine di garantire la sicurezza dei pellegrini. I rappresentanti della Chiesa stanno anche attivando campagne informative per sensibilizzare la comunità sull’importanza di identificare i veri ministri e gli insegnamenti autentici della Chiesa. Le autorità religiose stanno creando materiale informativo per educare i fedeli a riconoscere i segni distintivi di un vero prete cattolico e a diffidare di chi si presenta come tale senza una chiara autorizzazione ecclesiastica.

L’impegno della Diocesi di Roma

Promozione delle pratiche religiose genuine

La Diocesi di Roma si è già attivata per promuovere pratiche religiose autentiche e garantire che le celebrazioni giubilari siano gestite solamente da figure riconosciute e autorizzate. Ulteriori misure comprendono la registrazione ufficiale degli eventi liturgici, la formazione e il supporto ai veri ministri della Chiesa, nonché l’attuazione di una sorveglianza più rigorosa sugli eventi religiosi.

Coinvolgimento dei fedeli

Il coinvolgimento diretto della comunità è un passo cruciale. Fedeli e pellegrini sono incoraggiati a partecipare attivamente alla vita religiosa, informandosi tramite canali ufficiali riguardanti le celebrazioni e i ministeri in corso. La Diocesi, in questo modo, intende tracciare un sentiero chiaro, dove la fede e l’autenticità possano prevalere su inganni e confusione.

Il Gris e la Diocesi di Roma rimangono vigili e pronti a tutelare la comunità da queste insidie, affermando che la lotta contro i falsi preti è una priorità assoluta in questo periodo di grande significato spirituale.