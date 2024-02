Famiglia, Isca (Pro Vita & Famiglia): Valore fondante

Promuovere il Valore della Famiglia: Un Messaggio Economico e Sociale

Donatella Isca, referente regionale di Pro Vita & Famiglia onlus, ha sottolineato l’importanza della famiglia come pilastro fondamentale della società durante l’evento “Famiglia ed Educazione, Capitalismo e Mercificazione”. L’incontro si è tenuto ieri presso la Sala Rossi Monti della Biblioteca Carducci a Città di Castello, Perugia, organizzato da Pro Vita & Famiglia onlus e da Persona&Persone. Isca ha evidenziato l’obiettivo di riunire persone provenienti da diverse aree culturali per sottolineare che la famiglia è cruciale per la formazione di individui responsabili capaci di contribuire positivamente alla società.

La famiglia come ricchezza nazionale

Un messaggio economico e sociale

“Dal punto di vista economico la famiglia è la ricchezza della nazione, è questo il messaggio che vogliamo trasmettere. Dobbiamo capire tutti che promuovere la famiglia significa promuovere il bene e non il benessere, ma il bene della nostra società.”

L’Importanza della Famiglia: Un Valore Universale

Isca ha evidenziato come la promozione della famiglia non sia legata esclusivamente al benessere individuale, ma rappresenti un investimento nel futuro della società nel suo complesso. Ha sottolineato che anche coloro provenienti da contesti culturali diversi, come ad esempio l’area comunista, possono condividere l’importanza di valorizzare il nucleo familiare. Isca ha citato l’esempio della Cina, che sta riconsiderando la politica del figlio unico a causa della carenza di capitale umano che ne è derivata nel tempo.

Investimento nel futuro della società

Condivisione di valori universali

“Quindi a maggior ragione, una persona che proviene da un’area comunista, che dà valore al lavoro e alla ricchezza, quindi, dà un punto di vista ancora più materialistico, concorda con noi su questi temi. La stessa Cina, all’interno della quale è perdurata per molto tempo una politica del figlio unico, adesso si sta ricredendo perché viene a mancare il capitale umano”.

La Famiglia come Fondamento della Società

La riflessione di Isca pone l’accento sul ruolo centrale della famiglia non solo nell’ambito individuale, ma anche come cardine della struttura sociale. Promuovere la famiglia significa investire nel capitale umano e nel benessere collettivo, oltre che nella crescita e nella responsabilità individuale. L’evento ha offerto uno spazio di confronto e di riflessione su tematiche cruciali per il futuro della società, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare il legame familiare in un contesto in continua evoluzione.

La famiglia come cardine della società

Investire nel capitale umano e nel benessere collettivo

Noi in questo format, che replica l’evento di Lajatico, in provincia di Pisa, tenuto il 22 ottobre scorso, abbiamo voluto appositamente riunire attorno a un tavolo persone che apparentemente provengono da aree culturali diverse, con l’obiettivo che ognuno di loro arrivi a un’unica conclusione, cioè che la famiglia è un valore fondante e che la cellula primaria in cui un individuo viene alla luce, si forma e diventa una persona adulta, quindi una persona responsabile, capace di poter agire responsabilmente nella società.

About The Author