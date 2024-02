FantaSanremo stabilisce un nuovo record con oltre 4 milioni di squadre partecipanti

FantaSanremo: Record di Iscrizioni con più di 2,6 milioni di utenti

Il team del FantaSanremo è entusiasta dei risultati ottenuti quest’anno, superando ogni previsione con oltre 2,6 milioni di utenti iscritti al fantasy game. Le iscrizioni sono state chiuse con un extra time di 16 ore, raggiungendo un risultato straordinario di un milione in più rispetto all’anno scorso. In totale, sono state create oltre 4,2 milioni di squadre e 492mila leghe, rispetto alle 278mila dell’anno precedente.

Un vero e proprio boom di iscrizioni si è verificato nell’ultima settimana, con oltre 800mila utenti iscritti e più di 1,5 milioni di squadre create negli ultimi due giorni.

Emma in testa alle preferenze dei fantallenatori

L’artista più scelta dai fantallenatori è Emma, con oltre 1,2 milioni di preferenze. Ottimi risultati sono stati ottenuti anche da Annalisa, Santi Francesi, Loredana Bertè e Angelina Mango. Emma è stata anche la più selezionata come capitano, con 800mila fantallenatori che l’hanno scelta come portabandiera della propria squadra. Seguono Annalisa, Angelina Mango, Geolier e Dargen D’Amico.

Il team del FantaSanremo pronto per il Festival

Il team del FantaSanremo sarà operativo nel Forte Santa Tecla, nello spazio messo a disposizione da Rai Pubblicità. Durante le cinque serate del Festival, assegneranno i punteggi in base al regolamento e realizzeranno dirette e contenuti su Instagram e TikTok. Gli appuntamenti fissi su Instagram saranno alle 17 per la diretta Var e alle 19.30 per la diretta pre serata, oltre alle dirette estemporanee durante le pause pubblicitarie del Festival.

Anche l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia partecipa al FantaSanremo, puntando su Loredana Bertè come capitano della loro squadra. La squadra include anche Il Volo, i Ricchi & Poveri, Emma e Gazzelle. L’ambasciata ha condiviso la foto della squadra sul loro account, commentando: “Qualcuno ha detto FantaSanremo? Ecco la nostra squadra!”.

Questi sono solo alcuni dei dati e delle curiosità che caratterizzano il FantaSanremo di quest’anno. L’entusiasmo dei partecipanti e la varietà di scelte dimostrano l’interesse e l’importanza di questo fantasy game nel contesto del Festival di Sanremo.

About The Author