Fareed Zakaria: In Europa è il momento di Meloni

Giorgia Meloni: Il Nuovo Volto del Futuro Europeo

Fareed Zakaria, editorialista della Cnn, ha recentemente espresso un giudizio molto positivo su Giorgia Meloni, leader di spicco della politica italiana. Zakaria ha sottolineato come Meloni stia emergendo come una figura di rilievo a livello europeo, prendendo il testimone da Angela Merkel e influenzando la politica continentale. Un esempio significativo è stato il suo ruolo nel convincere il premier ungherese Viktor Orban a sbloccare il pacchetto di aiuti dell’Unione Europea all’Ucraina, nonostante le sue posizioni inizialmente “anti-Ue”.

“La premier italiana sembra sempre di più il volto del futuro dell’Europa, è il momento Meloni.”

Il Bilancio di Giorgia Meloni: Successi e Sfide

Nel suo editoriale, Zakaria ha analizzato sia i successi che i fallimenti di Giorgia Meloni e del suo governo. Ha menzionato l’incontro con Joe Biden alla Casa Bianca, l’uscita dall’accordo con la Cina sulla Via della Seta e le politiche “dure” sull’immigrazione. In particolare, ha evidenziato il piano Mattei, un’iniziativa volta a investire in Africa per migliorare le condizioni locali e ridurre le partenze. Tuttavia, Zakaria ha anche criticato la riforma costituzionale proposta da Meloni, sostenendo che potrebbe essere eccessiva e ricordare le leggi autoritarie del passato.

“…si spinge troppo avanti e sembra quasi ricordare le leggi che Mussolini usava per cementare il suo consenso.”

Il Popolarità di Giorgia Meloni in Italia e Oltre

Nonostante le critiche e le sfide affrontate, Giorgia Meloni rimane incredibilmente popolare in Italia, con il più alto tasso di approvazione tra i leader del G7. Zakaria ha descritto la sua formula politica vincente come un mix di posizioni di sinistra in ambito economico e di destra su questioni culturali, caratterizzata da una personalità decisa ma accattivante. Con la fine del mandato di Macron, la Germania divisa e il Regno Unito fuori dall’Unione Europea, Zakaria ha concluso che è davvero il momento di Giorgia Meloni.

