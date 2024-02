Farmaceutica Valducci Valpharma: Prospettive di crescita con nuovi prodotti entro il 2024

Valpharma: Una Realta Solida Proiettata all’Export

Valpharma si distingue come la prima industria farmaceutica di San Marino, oggi consolidata e orientata verso l’export, sotto la guida decisa della presidente Alessia Valducci. Originaria di Cerasolo di Rimini, l’azienda ha saputo affermarsi nel settore farmaceutico, diventando un punto di riferimento con la creazione autonoma di un distretto del farmaco. Per il 2024, i segnali di crescita sono positivi, con un fatturato che si mantiene in linea con il 2022, attestandosi sui 70 milioni di euro. Valducci sottolinea l’importanza di offrire un servizio completo ai clienti, dalla produzione al confezionamento, con progetti futuri che includono il trasloco verso il nuovo ‘Polo della salute’. La parola d’ordine per il prossimo anno sarà “rispetto, verso le persone e verso se stessi”. Il Valpharma Group comprende tre realtà: Valpharma Spa, Valpharma International Spa ed Erba Vita Spa, operanti in 70 paesi e 5 continenti, spaziando dalla produzione di farmaci ai nutraceutici, ai dispositivi medici e servizi.

Espansione in Cina e Innovazione Tecnologica

Un’importante novità per il 2024 riguarda l’espansione in Cina, un’inversione di tendenza nel settore farmaceutico che di solito vede la produzione orientale approdare in Italia. Valpharma si prepara a produrre un miorilassante per il mercato cinese, un processo lungo e complesso che segna un nuovo capitolo nell’approccio dell’azienda verso l’estero. La visione internazionale di Valpharma è radicata nella sua storia, con il Sud Africa come primo cliente nel lontano 1977, quando l’azienda fu fondata da Roberto Valducci, padre di Alessia. L’azienda si prepara ad aprire uffici negli Stati Uniti e a lanciare la vendita online per i prodotti nutraceutici, dimostrando un impegno costante nel consolidare le relazioni con i clienti in tutto il mondo.

Crescita e Innovazione: Il Futuro di Valpharma

Nel 2022, il Valpharma Group ha registrato un fatturato complessivo superiore ai 70 milioni di euro, con un aumento del 3,4% rispetto al 2021. L’Ebitda si attesta a 6,9 milioni di euro, mentre l’utile post imposte raggiunge 1,2 milioni di euro. Con oltre 430 dipendenti distribuiti nei 3 stabilimenti e 45 agenti sul territorio nazionale, il gruppo produce circa 2 miliardi di compresse all’anno, specializzandosi in prodotti a rilascio modificato e controllato come antiipertensivi, antireflusso, antinfiammatori non steroidei e altri. Alessia Valducci ricorda con orgoglio le radici familiari dell’azienda e il coraggio del padre nel fondarla, sottolineando l’importanza della costante innovazione e dell’attenzione alla qualità dei prodotti offerti. La presenza femminile in Valpharma è sempre più significativa, con donne che occupano posizioni di vertice e di responsabilità, confermando il trend positivo del settore farmaceutico nell’occupazione femminile.

