Fashion Week: Fondazione Guido Carli’s Appeal to Designers for Fragility Awareness

Lectio Magistralis “Imperfetti e felici” alla Luiss: Claudia Gerini protagonista

Il 23 febbraio presso la Luiss si è tenuta la Lectio Magistralis dal titolo “Imperfetti e felici”, affidata all’attrice e regista Claudia Gerini. Durante l’evento, è stato lanciato un appello alle maison, agli stilisti e ai creativi affinché la prossima fashion week sia dedicata alle fragilità umane. Si auspica la presenza di almeno un abito iconico per sfilata, simbolo della lotta al concetto distorto di perfezione e in difesa dei valori dell’inclusione sociale e dell’attenzione verso i più deboli. Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli, sottolinea l’importanza di creazioni originali e messaggi che contrastino l’ossessione per l’aspetto fisico e il successo a ogni costo, specialmente tra i giovani. Si auspica che la moda, come laboratorio innovativo, possa promuovere una maggiore responsabilità sociale.

“Servirebbero creazioni originali e messaggi dedicati ai più giovani, spesso vittime dell’ossessione dell’aspetto fisico e del successo ad ogni costo. Bisogna fermare questa deriva prima che sia tardi: la moda, laboratorio ad alto tasso di innovazione, può inaugurare una nuova era di responsabilità”.

Promuovere la diversità e il coraggio di essere sé stessi: un nuovo concetto di normalità

Romana Liuzzo evidenzia la necessità di promuovere un concetto di normalità basato sul coraggio di essere autentici e sull’apprezzamento della diversità. In risposta alla diffusa problematica legata ai disturbi alimentari e al disagio mentale, si propone di valorizzare la gentilezza come capacità di accogliere le diversità. La Fondazione Guido Carli ha ottenuto il supporto del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’introduzione di corsi universitari dedicati ai giovani con disturbi psichiatrici, con l’obiettivo di favorire un ambiente accogliente e inclusivo in ambito accademico. Si auspica una collaborazione tra istituzioni, mondo della formazione, economia e impresa per tutelare la salute mentale delle future generazioni.

“Bisogna promuovere un nuovo concetto di normalità, che abbia a che fare con il coraggio di essere sé stessi e con la bellezza della diversità, ma anche con la gentilezza, che significa capacità di accogliere il non omologato.”

Celebrazioni per i 15 anni del Premio Guido Carli e impegno sociale

La Lectio Magistralis segna l’inizio delle celebrazioni per i 15 anni del Premio Guido Carli. Quest’anno, il Premio all’Impegno sociale sarà assegnato a un’organizzazione che si è distinta per le sue attività a favore della comunità locale. All’evento hanno presenziato numerosi studenti, rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico, imprenditoriale e giornalistico. Tra i presenti, figurano personalità di spicco come Giampiero Massolo, Renato Brunetta, Virginia Raggi, Francesco Bonini, Marco Ghigliani e molti altri, che hanno partecipato attivamente alla Lectio Magistralis e alle celebrazioni per il Premio Guido Carli.

Concludendo, l’evento alla Luiss ha posto l’accento sull’importanza di promuovere la diversità, il coraggio di essere autentici e la gentilezza come valori fondamentali per una società inclusiva e rispettosa delle differenze.

