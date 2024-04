FBI International 2: Intrighi e azione internazionale

FBI International 2: La squadra Fly Team in azione

La serie televisiva FBI International si focalizza sulle operazioni della squadra Fly Team con sede a Budapest, incaricata di proteggere i cittadini americani all’estero, in particolare in Europa. La squadra si trova spesso ad affrontare le sfide delle diverse giurisdizioni nazionali che complicano le indagini e le operazioni.

Episodi da non perdere

– Sabato 6 aprile: Un carico importante

– Sabato 24 febbraio: In pasto agli squali

– Sabato 17 febbraio: Una tradizione di segreti

– Sabato 3 Febbraio: La fratellanza

– Sabato 20 gennaio: Debito di Sangue

– Sabato 13 gennaio: L’amante gelosa

– Sabato 6 gennaio: Attacco Imminente – prima parte

– Sabato 30 dicembre: Fiducia

– Sabato 23 dicembre: Chi parla muore

– Sabato 16 dicembre: Indifendibile

– Sabato 3 giugno: Indigo

– Sabato 27 maggio: Qualcuno che lei conosceva

– Sabato 29 aprile: Il cuore più grande del mondo

– Sabato 22 aprile: Talpe

– Sabato 15 aprile: Stellina

– Sabato 8 aprile: Un Bugiardo Patentato

– Sabato 1 aprile: Chiamala Anarchia

– Sabato 25 marzo: Un miracolo scaduto

– Sabato 18 marzo: Pentole e pugnali

– Sabato 11 marzo: Il denaro non ha valore

– Sabato 4 marzo: Ricatti Informatici

– Sabato 25 febbraio: Bomba Sporca

Il cast di FBI International

Il team di FBI International è capitanato da Scott Forrester, interpretato da Luke Kleintank, affiancato da Jamie Kellett, interpretata da Heida Reed. Nella seconda stagione, Eva-Jane Willis si unisce alla squadra come nuova agente Europol con un passato misterioso legato a Forrester.

In Tv e in streaming

FBI International va in onda il sabato alle 22:10 su Rai 2 e è disponibile in streaming su RaiPlay, dove gli episodi possono essere rivisti on demand. Al momento, la serie non è disponibile su altre piattaforme.