FedEmo sorveglia pazienti per evitare disparità di trattamento: intervista esclusiva con il dottor Ambroso

L’importanza della sensibilizzazione sulle malattie rare

Il Vicepresidente della Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), Luigi Ambroso, sottolinea l’importanza della sensibilizzazione sulle malattie rare durante il primo Sobi Talk del 2024. Con il titolo “Raro ma vero. Ogni storia è un percorso di inclusione”, l’evento promosso da Sobi si è concentrato sulla condivisione delle esperienze di chi convive con patologie rare. Questo incontro ha messo in luce le esigenze ancora non soddisfatte di queste persone e ha evidenziato la necessità di valutare attentamente la situazione in Italia.

“Il ruolo di FedEmo, oltre a quello di far conoscere la malattia, è quello di sorvegliare i pazienti affinché non vi siano disparità di trattamento tra Nord e Sud”.

Dare voce alle storie e ai bisogni delle persone con patologie rare

Durante il Sobi Talk, è emersa la rilevanza di dare voce alle storie e ai bisogni delle persone affette da malattie rare. Questo evento ha offerto uno spazio di ascolto e di condivisione, permettendo di mettere in risalto le sfide quotidiane affrontate da chi vive con queste condizioni. La partecipazione attiva di associazioni come FedEmo è fondamentale per garantire un supporto adeguato e per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche.

Promuovere l’inclusione e la consapevolezza sulle patologie rare

In un contesto in cui le patologie rare spesso non ricevono l’attenzione necessaria, eventi come il Sobi Talk giocano un ruolo cruciale nel promuovere l’inclusione e la consapevolezza. La condivisione di esperienze e la messa in luce delle esigenze specifiche di chi vive con queste malattie contribuiscono a sensibilizzare la società e a spingere verso un miglioramento delle politiche sanitarie. In questo modo, si lavora non solo per garantire un trattamento equo per tutti i pazienti, ma anche per creare una maggiore comprensione e solidarietà verso chi affronta sfide uniche.

Concludendo, l’iniziativa di Sobi e l’engagement di associazioni come FedEmo rappresentano un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e inclusione delle persone con patologie rare nella società. La condivisione di storie e bisogni, insieme all’impegno per garantire un trattamento equo per tutti i pazienti, sono fondamentali per costruire una comunità più empatica e attenta alle esigenze di tutti i suoi membri.

