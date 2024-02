Federica Brignone protagonista a Sanremo: la campionessa dello sci sul palco del Festival

Federica Brignone ospite a Sanremo 2024: un’opportunità per promuovere lo sport

Sanremo 2024 si aprirà con una sorpresa di grande impatto: sul palco del Festival salirà Federica Brignone, la campionessa di sci italiana che ha fatto la storia nel mondo dello sport. Prima sciatrice italiana a conquistare la Coppa del Mondo generale e tre coppe di specialità, oltre a tre medaglie olimpiche e tre mondiali, Brignone è considerata l’atleta italiana con il miglior palmares di sempre in Coppa del Mondo, con 63 podi di cui 24 vittorie.

La scelta di invitare Federica Brignone a Sanremo è stata dettata dalla sua passione per la musica, che ha sempre accompagnato la sua carriera sportiva. Già il primo gennaio, in un’intervista al Tg1, la campionessa aveva dichiarato: “Per me sciare è musica, ha un ritmo: lo slalom, il gigante, la discesa, il super G hanno un ritmo. E io vivo la musica mentre scio“. La Brignone ha ammesso di essere emozionata all’idea di esibirsi sul palco di Sanremo, confessando di sentirsi “più agitata che a fare una gara di sci, perché sulla neve sono nel mio habitat, sul palco un po’ meno”.

L’invito ad esibirsi a Sanremo è stato accolto con entusiasmo dalla campionessa, che ha visto in questa opportunità una splendida vetrina per promuovere il suo sport in vista delle Olimpiadi del 2026. La manager di Federica Brignone, Giulia Mancini, ha spiegato che è stato necessario organizzare l’agenda della sciatrice in modo da trovare una “finestra” tra le gare. Non è stato facile conciliare gli impegni sportivi con la partecipazione al Festival, ma Brignone ha accettato volentieri l’invito di Amadeus, conscia dell’importanza di questa occasione per promuovere lo sci e avvicinare sempre più persone a questa disciplina.

Per poter essere presente a Sanremo, Federica Brignone si allenerà la mattina stessa dell’esibizione in palestra a La Salle, il paese della Valle d’Aosta dove vive. Successivamente, partirà per raggiungere Sanremo nel pomeriggio e, la mattina seguente, si alzerà alle 5 del mattino per prendere l’aereo che la porterà in Andorra, dove sarà impegnata in uno slalom gigante. Un grande sacrificio per la campionessa, ma un’opportunità unica per far conoscere il suo sport al grande pubblico e per promuovere l’Italia come paese ospitante delle prossime Olimpiadi.

La partecipazione di Federica Brignone a Sanremo 2024 rappresenta un momento di grande importanza per lo sport italiano e per la valorizzazione delle discipline meno conosciute. La sua presenza sul palco del Festival sarà un’occasione per far comprendere al pubblico l’impegno, la passione e la dedizione che sono necessari per raggiungere risultati straordinari nello sport. Sarà un momento emozionante, in cui la musica e lo sport si fonderanno per creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

