Federica Pellegrini sfoggia un look sorprendente: dalla vestaglia all'abito da sera, pronta per una serata speciale [VIDEO] - avvisatore.it

Una serata speciale per Chiara Ferragni e Matteo Giunta per San Valentino

La famosa influencer e imprenditrice Chiara Ferragni ha trascorso una serata speciale per San Valentino insieme al marito Matteo Giunta. Nonostante sia da poco diventata mamma, la coppia ha deciso di concedersi un momento romantico a cena, per celebrare l’amore che li lega.

Un regalo speciale per la nuova mamma

Durante la serata, Matteo Giunta ha sorpreso Chiara Ferragni con un regalo molto speciale. L’imprenditore ha regalato alla moglie e alla loro figlia un orso gigante, simbolo di tenerezza e affetto. Questo gesto dolce e premuroso ha sicuramente reso la serata ancora più speciale per la coppia.

Un tocco romantico con le rose rosse

In occasione di San Valentino, Matteo Giunta ha scelto di sorprendere Chiara Ferragni con un altro gesto romantico: le rose rosse. Questi fiori, simbolo dell’amore e della passione, hanno aggiunto un tocco di romanticismo alla serata. Chiara Ferragni ha sicuramente apprezzato questo gesto, dimostrando ancora una volta l’amore e la complicità che caratterizzano la coppia.

In conclusione, Chiara Ferragni e Matteo Giunta hanno trascorso una serata indimenticabile per San Valentino. Nonostante gli impegni e la recente nascita della loro figlia, la coppia ha trovato il tempo per celebrare l’amore che li unisce. Con un regalo speciale e un tocco romantico, Matteo Giunta ha reso questa serata ancora più magica per Chiara Ferragni.

