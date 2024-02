Fedez accetta le illazioni dopo rottura con la Ferragni: i figli la mia priorità

Donatella Versace e le Priorità di Madonna**

La popstar Madonna ha recentemente risposto alle voci e alle speculazioni sulla sua vita personale, sottolineando che le sue priorità principali sono i suoi figli. Ha dichiarato:

“Chiunque può parlare di quello che vuole. Io ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli. Non mi interessa quello che dicono, ma accetto che facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico.”

L’Amicizia con Donatella Versace

Madonna ha anche parlato dell’amicizia con la famosa stilista Donatella Versace, sottolineando la loro stretta relazione. Ha confermato:

“Se andrò alla sfilata di Donatella Versace? Certo, lei è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento.“

Focus su Famiglia e Amicizie

In un contesto in cui le voci e le speculazioni possono circolare facilmente, Madonna ha chiarito la sua posizione, mettendo in primo piano la sua famiglia e le sue amicizie più strette. La sua risposta riflette la determinazione a mantenere la sua vita privata al sicuro dalle interferenze esterne, concentrandosi su ciò che realmente conta per lei.

