Fedez: Cambio foto profilo e indizi social sul suo account Instagram

Il cambiamento della foto profilo di Fedez

Fedez ha recentemente sostituito la sua foto profilo su Instagram, passando da un’immagine di famiglia con la moglie Chiara Ferragni e i loro figli Leone e Vittoria, a un autoritratto in solitaria con cappellino e microfono. Questo cambiamento, avvenuto venerdì 8 marzo, non è passato inosservato ai suoi numerosi follower che hanno immediatamente notato la differenza nel suo profilo.

La misteriosa canzone nelle stories di Fedez

Nel profilo Instagram di Fedez è apparsa una canzone intitolata “L’hai voluto tu”, pubblicata in due diverse modalità: prima cantata e successivamente con l’aggiunta di un frammento specifico del testo. Con versi come “Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito, Se gli piaci affatto è perché non ti hanno capito, Essere è non essere compreso“, molti hanno ipotizzato che possa trattarsi di un messaggio diretto alla moglie Chiara Ferragni, creando così curiosità e speculazioni tra i seguaci del rapper.

L’accentuarsi della crisi: i segnali social evidenti

Un ulteriore indizio della presunta crisi nella coppia Ferragni-Fedez si è manifestato sui profili Instagram di Valentina e Francesca Ferragni, le sorelle di Chiara. Entrambe hanno smesso di seguire il cognato Fedez e, nel profilo delle due donne, non compare più tra le persone seguite. Al contrario, Fedez rimane ancora presente tra i seguiti di Chiara e di sua madre Marina, alimentando ulteriori chiacchiere e ipotesi su un possibile problema nella relazione della famosa coppia.