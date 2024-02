Fedez, Codacons risponde: vietato girare in Lamborghini

Fedez denuncia il Codacons: la controversia legale si infiamma

Fedez ha deciso di portare avanti la sua battaglia legale contro il Codacons, presentando una denuncia per calunnia e diffamazione in risposta all’esposto presentato dall’associazione dei consumatori. La querela è emersa il 19 febbraio, quando è stata depositata presso la Guardia di Finanza. Questo nuovo sviluppo è solo l’ultimo capitolo di una disputa legale che ha visto coinvolti il rapper e l’avvocato Carlo Rienzi.

La risposta ironica di Carlo Rienzi a Fedez

In risposta alla denuncia di Fedez, l’avvocato Carlo Rienzi ha scelto di replicare attraverso un video caricato su YouTube. Con tono ironico, Rienzi si è rivolto al rapper mentre teneva in mano un broccolo, sottolineando: “So che potresti esserti sentito offeso perché abbiamo presentato un esposto alla Guardia di Finanza riguardante la rete di società di cui sei azionista. Ma se dici di essere nullatenente, perché dovresti preoccuparti? I nullatenenti non hanno nulla da temere; vedrai che non verrà fuori nulla”.

Nel video, Rienzi ha anche avvertito Fedez riguardo alla sua situazione legale: “Ma fai attenzione. Dal punto di vista legale, se possiedi delle società, non puoi affermare di essere nullatenente. E un’altra cosa, evita di andare in giro con la Lamborghini a distribuire soldi ai poveri. Come vuoi che le persone credano che sei nullatenente? Dovresti prestare maggior attenzione”. Il video si è concluso con un’offerta di scuse a Fedez, con Rienzi che ha detto: “Se ti abbiamo offeso, ti chiediamo scusa, caro Broccolino”, facendo riferimento al nomignolo usato dal rapper per lui, “Patatino”.

