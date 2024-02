Fedez denuncia Rosica per insinuazioni: chiarimento sul presunto litigio

Alessandro Rosica smentisce Repubblica su presunta denuncia di Fedez

Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore social, ha recentemente pubblicato una storia su Instagram per smentire una notizia riportata da Repubblica riguardante lui e Fedez. Secondo il giornale, il rapper avrebbe denunciato Rosica per diffamazione a causa di insinuazioni su una presunta relazione tra Fedez e Luis Sal. Tuttavia, Rosica ha categoricamente smentito queste voci, affermando di aver avuto un confronto diretto con Fedez in passato e di aver chiarito la situazione in modo civile.

“Mi sono già confrontato con Fedez e ci siamo chiariti da persone adulte. Inoltre ha problemi molto più grossi da risolvere, invece di pensare a queste caate non è andata proprio così la storia raccontata da me. E comunque denunciare una persona perché a detta sua fa intendere che tu sia bisex è una roba incredibile. Scelta che accetto, ma che non condivido“*

Rosica ha espresso disappunto nei confronti di Repubblica non solo per la cattiva informazione diffusa, ma anche per aver amplificato una questione ritenuta insignificante. Ha criticato il sensazionalismo dei media e ha sottolineato che la situazione è stata risolta in modo appropriato.

Alessandro Rosica difende la sua posizione e critica Repubblica

L’Investigatore social ha ribadito di non avere alcun problema con Fedez e di non essere stato portato in tribunale da lui, definendo le voci su una presunta denuncia come “piccolezze”. Inoltre, ha contestato il modo in cui Repubblica lo ha etichettato come ‘influencer’, sottolineando di non identificarsi con tale termine e criticando il giornale per aver distorto la realtà.

“Li distruggono notte e giorno e fanno finta di niente e si attaccano a certe piccolezze. Come sempre la stampa esagera e travisa. Felice di essermi chiarito nonostante sia già tutto archiviato giustamente“

Rosica ha espresso il suo dissenso nei confronti della stampa e ha respinto l’etichetta di influencer, ritenendo ingiusta l’associazione con individui che promuovono comportamenti discutibili.

Alessandro Rosica conferma stabilità tra Fedez e Chiara Ferragni

In un altro contesto, Alessandro Rosica ha smentito le voci su una presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Nonostante le speculazioni e le indiscrezioni circolanti, Rosica ha confermato che la coppia è più unita che mai. Ha rassicurato i fan riguardo alla solidità del rapporto tra i due, contrastando le voci che suggerivano una separazione in base a foto pubblicate in occasione del compleanno del padre di Fedez.

Attraverso una storia su Instagram, Rosica ha chiarito che non esiste alcuna crisi tra i due e che le voci circolate sono infondate. Ha ribadito la compattezza della coppia, smentendo le supposizioni sulla loro presunta rottura e confermando la stabilità della loro relazione.

About The Author