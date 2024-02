Fedez e Ferragni, la verità sull’oscurità della loro relazione: vivono da separati

La crisi dei Ferragnez: vivono da separati in casa

La coppia di influencer Chiara Ferragni e Fedez sembra attraversare una profonda crisi matrimoniale. Secondo le informazioni riportate da Dagospia, i Ferragnez starebbero vivendo “da separati in casa, anzi in case separate”. Anche osservando i loro profili social, è evidente come nelle ultime settimane abbiano condotto vite totalmente separate, unendosi solo per amore dei loro figli, Leone e Vittoria.

Un matrimonio in crisi profonda

Al momento, Fedez si trova a Miami per un impegno di lavoro, accompagnato dalla sua assistente. Questo non sarebbe insolito in tempi normali, ma la situazione si fa particolarmente delicata considerando che Chiara è stata coinvolta nello scandalo del Balocco-gate e il marito è lontano. Dagospia riassume la situazione dicendo che “tra lui e la moglie è sceso il grande gelo”. Durante il weekend, Fedez era presente al compleanno del padre, ma Chiara non era presente. L’influencer si era rifugiata in Liguria con la madre, i figli, la sorella Valentina e l’amica Veronica Ferraro. Non c’è stato alcun riferimento al marito, solo un breve messaggio di auguri al suocero pubblicato distrattamente su Instagram a fine serata.

Comunicazioni ridotte al minimo

Sempre secondo Dagospia, il rapper si limita a chiamare la moglie solo per sincerarsi che i bambini stiano bene e per interagire con loro. Le comunicazioni tra i due sarebbero “ridotte al lumicino”. Nonostante la situazione matrimoniale sia piena di attriti e tensioni, Fedez avrebbe confidato agli amici di non voler chiedere la separazione al momento. Preferisce aspettare, riflettere e prendersi una pausa prima di prendere una decisione definitiva.

Problemi che si accumulano

Secondo Dagospia, i problemi di coppia sarebbero iniziati a manifestarsi in modo pesante poco dopo lo scandalo del pandoro. Fedez avrebbe accusato Chiara di aver innescato un caso inutile e di non aver affrontato la tempesta con lucidità. Questo risentimento sembra essere legato anche alle conseguenze finanziarie dello scandalo, che hanno avuto un impatto negativo sugli affari di Chiara. Molti dei suoi sponsor l’hanno abbandonata.

Fedez avrebbe anche pensato di rilasciare un’intervista per difendere la sua posizione riguardo al Balocco-gate e alla situazione generale. Tuttavia, il suo entourage gli avrebbe consigliato di lasciar perdere, suggerendogli che non è ancora il momento adatto per esporsi pubblicamente. Il rischio sarebbe di alimentare ulteriormente la bufera mediatica che già si è scatenata intorno alla coppia Ferragnez.

La crisi sentimentale sembra essere in uno stadio avanzato e resta da vedere se i Ferragnez riusciranno a superarla. Sarà anche cruciale l’evoluzione delle indagini che coinvolgono Chiara come indagata nello scandalo del Balocco-gate. Quando la vita privata si intreccia con gli affari, è inevitabile che se una parte della mela inizia a marcire, anche l’altra ne risenta notevolmente. Il Balocco-gate, nato come uno scandalo professionale, sta inevitabilmente intaccando la sfera privata delle due star di Instagram. Nubi scure si addensano sul tetto di questa coppia d’oro, forse ex.

