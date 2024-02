Fedez e il Codacons: la battaglia si fa sempre più accesa

La recente richiesta di Fedez di accedere ai bilanci del Codacons ha scatenato una nuova tappa nella guerra in corso tra il rapper e l’associazione dei consumatori. L’interesse del cantante per i dettagli finanziari dell’ente ha sollevato interrogativi sulla gestione delle risorse e sulle attività legali condotte contro di lui.

La richiesta di trasparenza finanziaria di Fedez

Nelle ultime ore è emersa la notizia che Fedez abbia avanzato una richiesta formale per accedere ai bilanci del Codacons relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Questa mossa, sostenuta da un documento redatto da uno studio legale a Roma, ha l’obiettivo di fare luce sulle fonti di finanziamento dell’associazione, soprattutto riguardo alle spese sostenute per numerosi procedimenti giuridici contro l’artista. I legali del rapper affermano che, a partire da luglio 2019, Fedez è stato oggetto di vari ricorsi volti a denunciare le supposte condotte illecite attribuite al signor Lucia.

La replica del Codacons e la questione sulla trasparenza

Di fronte alla richiesta di Fedez, il Codacons ha risposto prontamente assicurando la piena disponibilità a fornire i bilanci richiesti, sia al cantante che a qualsiasi altro cittadino interessato, sottolineando la totale gratuità del servizio e invitando l’artista a ritirare personalmente i documenti presso la sede legale dell’associazione a Roma. Inoltre, l’ente ha annunciato la volontà di rendere disponibili alla stampa dettagli approfonditi sulle complesse strutture societarie legate all’artista, rivelando che il dottor Bellavia sta conducendo delle indagini in merito. La richiesta di accesso ai bilanci da parte di Fedez è arrivata in risposta a un esposto presentato dal Codacons alla Guardia di Finanza per verifiche sugli asset del rapper, che ha deciso a sua volta di rivolgersi al Mimit per ottenere chiarezza sulla situazione finanziaria dell’associazione.