Fedez e il ricordo dolce di un passato artistico

Fedez ha condiviso sui suoi social un momento di nostalgia, ricordando il significativo traguardo rappresentato dal suo primo album “Penisola che non c’è”, pubblicato il 12 marzo 2011. L’artista ha sottolineato il legame speciale con questo lavoro che ha segnato l’inizio della sua carriera musicale. Tra i suoi ricordi più cari, Fedez ha menzionato uno dei concerti più emozionanti della sua vita, tenutosi al Leoncavallo, dove i suoi genitori vendevano i suoi CD e magliette. Questo momento di introspezione l’ha portato a riflettere sul trascorrere del tempo e sull’avvicinarsi dell’età adulta.

Silvia Brigatti: arte sulla pelle

Silvia Brigatti, conosciuta anche come Faty Tattoo, è una tatuatrice professionista che ha festeggiato il suo 36º compleanno il 10 marzo, celebrato in un ristorante a Milano. Faty, come ama definirsi, ha lavorato a stretto contatto con Fedez durante la fase iniziale della sua carriera, dirigendo alcuni video legati al suo primo album. Attualmente gestisce uno studio tatua nel cuore di Milano, dove ha avuto l’onore di lavorare con clienti di prestigio come J-Ax, Achille Lauro e Alessia Lanza. La passione e la dedizione di Silvia per la sua arte si riflettono nei suoi tatuaggi, caratterizzati da uno stile che si avvicina a quello del noto rapper, mostrando un legame profondo tra i due artisti.

L’invito al matrimonio reale: un segno di stima

Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, i rapporti tra Silvia Brigatti e Fedez sono rimasti saldi nel corso degli anni. La tatuatrice è stata addirittura presente al matrimonio tra l’artista e Chiara Ferragni, dimostrando il rispetto e l’affetto reciproco che li lega. In un gesto di sincera partecipazione al grande evento, Silvia ha scritto loro un toccante messaggio, augurando agli sposi un cammino pieno di felicità e complicità. Questo gesto ha sottolineato la profonda stima e la connessione che ancora persiste tra i due, nonostante le strade sentimentali abbiano preso direzioni diverse.