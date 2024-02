Fedez e la separazione: il rapper parla apertamente della fine del matrimonio e della sua priorità nei confronti dei figli

Fedez fermato da Michel Dessì: la verità sulla presunta separazione da Chiara Ferragni

Fedez viene fermato in strada da Michel Dessì di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. Durante l’incontro, il rapper saluta l’inviato con una stretta di mano e risponde alla domanda su come sta con un semplice “Bene grazie e tu?”.

«E’ vera questa storia?» chiede l’inviato a Fedez riguardo alla presunta separazione da Chiara Ferragni. La risposta del rapper è decisa: «Dai ragazzi, secondo voi anche se fosse lo direi a voi? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con due figli a voi? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Chiunque può parlare di quello che vuole, io ho altre priorità e le priorità sono i miei figli. Accetto il fatto che le persone facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico, ma non posso rispondere».

Fedez: priorità ai figli e amicizia con Donatella Versace

In risposta alle domande di Dessì, Fedez ribadisce la sua priorità assoluta: i figli. Il rapper sottolinea: «Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Chiunque può parlare di quello che vuole, io ho altre priorità e le priorità sono i miei figli». Riguardo alla partecipazione alla sfilata di Donatella Versace, Fedez spiega: «Andrò alla sfilata di Donatella Versace perché è una mia amica e mi è stata molto vicina in questo momento».

Fedez e la sua riservatezza sulla vita privata

La breve intervista di Fedez a Michel Dessì mette in luce la sua riservatezza riguardo alla vita privata, in particolare alla presunta separazione da Chiara Ferragni. Il rapper sottolinea la sua priorità assoluta nei confronti dei figli e la sua scelta di non esporli mediaticamente. La sua amicizia con Donatella Versace emerge come un punto di sostegno importante in un momento delicato della sua vita.

