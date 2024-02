Fedez e le vicende legali di Muschio Selvaggio

Nella storia di Instagram che ha fatto scalpore, Fedez ironizza sulle sue presunte sventure chiedendo ai suoi follower di inviargli talismani della fortuna. Tuttavia, l’attenzione del pubblico si sposta rapidamente su un’altra vicenda che coinvolge il rapper: la decisione del tribunale riguardante Muschio Selvaggio.

La notizia del verdetto giudiziario a favore di Luis Sal, co-proprietario della società insieme a Fedez, ha destato interesse e curiosità. La sentenza è stata resa nota mentre il rapper si trovava a Torino per un talk sulla salute mentale, senza rilasciare dichiarazioni immediate in merito all’argomento.

Fedez chiarisce la situazione sui social

Successivamente, Fedez decide di intervenire sulle sue storie Instagram per spiegare meglio la situazione dal punto di vista legale. Contrariamente a quanto si possa pensare, il pronunciamento del tribunale non implica la vendita delle quote di Fedez a Luis Sal. Il giudice ha stabilito che un custode sarà incaricato di gestire le azioni appartenenti al rapper nell’interesse della società, non di Luis Sal. Fedez sottolinea quindi di non essere stato esautorato da alcuna decisione e che le trasmissioni radiofoniche continueranno normalmente.

Riconoscimento e gratitudine per il supporto

Nel tentativo di rassicurare i fan e tutti coloro che credono nel progetto Muschio Selvaggio, Fedez ringrazia pubblicamente chi ha sostenuto il lavoro svolto fino a quel momento. Il rapper riconosce l’importanza del supporto ricevuto durante un periodo particolarmente delicato e faticoso per tutto il team. L’impegno profuso nel creare contenuti di qualità e la passione dimostrata sono stati determinanti nel superare le difficoltà incontrate lungo il cammino.