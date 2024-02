Fedez invita Selvaggia Lucarelli a partecipare a “Muschio Selvaggio” dopo le polemiche

Fedez invita Selvaggia Lucarelli a Muschio Selvaggio: “Noi siamo qui”

Il rapper italiano Fedez ha esteso un invito alla giornalista Selvaggia Lucarelli per partecipare al suo podcast, Muschio Selvaggio. L’obiettivo dell’incontro è quello di affrontare la controversia che coinvolge Matteo Mariotti, un giovane aggredito da uno squalo in Australia e oggetto di critiche da parte di Lucarelli riguardo a una raccolta fondi sospetta. Mariotti ha risposto alle accuse affermando: “Tu paragonata a uno squalo sei molto più pericolosa“.

Selvaggia Lucarelli, una giornalista impegnata nel portare alla luce questioni poco chiare nel mondo della beneficenza, è stata invitata da Fedez a partecipare al suo podcast. Nonostante il cantante abbia espresso alcune riserve personali riguardo a Lucarelli, ha dichiarato la sua intenzione di affrontare la questione con onestà intellettuale. Dopo le recenti dichiarazioni di Matteo Mariotti, coinvolto in un drammatico attacco da parte di uno squalo e oggetto delle critiche di Lucarelli riguardo alla raccolta fondi, Fedez ha garantito un ambiente aperto e senza censure per affrontare le questioni sollevate. Ha anche offerto la presenza di Mariotti per discutere in prima persona e faccia a faccia: “Selvaggia noi siamo qua, Matteo è qua, come vedi è sano, lucido, ha delle cose da dirti ed è testimone di quello che tu chiami attività giornalistica. Se tu rivendichi e credi in quello che fai questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli, sarà tutto uncut, se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo. Noi siamo qua“.

Fedez sottolinea l’importanza della trasparenza e delle intenzioni di Selvaggia nel fare debunking online. Ha affermato: “Io credo che una persona che ha fatto della trasparenza, del fact checking, della verità il suo baluardo, secondo me, dovrebbe sedersi a un tavolo pubblicamente e dare delle spiegazioni se no viene un po’ meno tutto il lavoro che ha fatto“.

Chi è Matteo Mariotti, il ragazzo attaccato da uno squalo in Australia?

Matteo Mariotti, un giovane di 20 anni originario di Parma, è stato vittima di un attacco da parte di uno squalo il 9 dicembre scorso nella regione nord-occidentale dell’Australia. Durante l’incidente, Mariotti ha perso una gamba. Il ragazzo si trovava in Australia per un periodo di studio e lavoro, con l’obiettivo di iscriversi all’università e diventare un biologo marino. Mentre nuotava con maschera e boccaglio, Mariotti ha avvertito un dolore alla gamba ed è stato trascinato al largo dallo squalo. La tragica sequenza è stata ripresa da una telecamera che Mariotti aveva addosso e successivamente condivisa sui social media. Dopo essere stato ricoverato in Australia presso il policlinico Royale Brisbane and Women’s Hospital, dove ha subito tre interventi chirurgici, Mariotti è tornato in Italia il 3 gennaio per continuare le cure presso l’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, uno dei centri di eccellenza in Europa.

