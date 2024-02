Fedez: la controversa decisione del Tribunale di Milano

Il rapper Fedez si trova nuovamente al centro di polemiche a seguito della decisione del Tribunale di Milano che lo obbliga a cedere le sue quote del podcast “Muschio Selvaggio” al suo ex socio, Luis Sal. Un ulteriore capitolo di guai per Fedez, dopo i recenti problemi di salute e la rottura con Chiara Ferragni. La decisione del Tribunale ha scatenato una nuova ondata di discussioni e polemiche nell’ambiente mediatico.

La sentenza del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha emesso la decisione che impone a Fedez di cedere le sue quote del podcast “Muschio Selvaggio” al suo ex socio Luis Sal. Secondo quanto dichiarato dall’ufficio stampa di Luis Sal, la giudice Amina Simonetti ha accolto integralmente il ricorso per il sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l., società gestita dalla madre di Fedez, da parte della Luisolve s.r.l., società di Luis Sal. La sentenza stabilisce che la società di Sal ha il diritto di acquisire le quote di Fedez, escludendolo così dalla gestione del podcast.

La replica di Fedez e la situazione attuale

Fedez ha risposto alla decisione del Tribunale tramite una storia su Instagram, sottolineando che la causa non è ancora iniziata e che al momento le sue quote devono essere gestite da un custode nell’interesse della società in attesa dell’esito del giudizio. La situazione tra Fedez e Luis Sal si è fatta sempre più tesa a partire da giugno 2023, quando Sal ha improvvisamente interrotto la sua partecipazione al podcast “Muschio Selvaggio”. Secondo quanto trapelato, la decisione di Sal sarebbe stata motivata dalle presunte eccessive pretese di protagonismo di Fedez durante le registrazioni, impedendo agli ospiti di esprimersi liberamente.

Il conflitto tra i due ex soci e amici sembra essere sul punto di una svolta decisiva, con ripercussioni non solo sul piano legale, ma anche sul piano personale e professionale. La vicenda continua a tenere banco sui media e tra i fan, suscitando curiosità e dibattiti sulla gestione delle relazioni interpersonali nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento.