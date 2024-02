Fedez: nessuna menzogna nell’esposto del Codacons, nessuna colpa

Nuove polemiche per Fedez: Codacons presenta esposto per elusione fiscale

Il noto rapper italiano Fedez si trova nuovamente al centro delle polemiche. Il Codacons ha presentato un esposto contro di lui, accusandolo di elusione fiscale e irregolarità. La denuncia si basa sul fatto che Fedez avrebbe dichiarato di essere nullatenente in tribunale, affermando che tutte le sue proprietà sono intestate alle società di famiglia. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha chiesto alla Guardia di Finanza di Milano e Roma di indagare sui movimenti fiscali del rapper, al fine di rilevare eventuali irregolarità e situazioni poco trasparenti.

Fedez risponde alle accuse: “Ho risposto la verità”

Fedez ha deciso di replicare alle accuse tramite le sue storie su Instagram, cercando di fare chiarezza sulla situazione. Ha spiegato che durante un processo gli è stata posta una domanda dal giudice riguardo ai beni mobili e immobili a lui intestati. Il rapper ha dichiarato di aver risposto sinceramente, affermando di non avere nulla intestato a suo nome e di essere quindi tecnicamente nullatenente, in quanto tutte le proprietà sono intestate alle società della sua famiglia. Fedez ha sottolineato che questa pratica è comune tra molti imprenditori e imprenditrici del Paese, e che mentire in tribunale sarebbe stato un reato.

Fedez tranquillizza tutti: “Le mie società sono a disposizione”

Inoltre, Fedez ha risposto alla richiesta del Codacons di effettuare una verifica fiscale sui bilanci delle sue società. Ha dichiarato che le sue società sono a completa disposizione delle autorità competenti per qualsiasi controllo necessario, poiché non hanno nulla da temere o nascondere. Nonostante le continue polemiche e le battaglie legali, sembra che Fedez sia determinato a far fronte alle accuse e a dimostrare la sua trasparenza.

La situazione sembra quindi ancora incerta per il rapper, che si trova costantemente sotto i riflettori. Sarà interessante vedere come si evolveranno gli sviluppi di questa vicenda e se Fedez riuscirà a risolvere le accuse mosse contro di lui. Nel frattempo, sembra che lui e sua moglie Chiara Ferragni abbiano trascorso insieme il giorno di San Valentino, segno che potrebbe esserci un periodo di riappacificazione tra i due.

