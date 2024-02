Fedez querela il Codacons per diffamazione: il rapper smentisce di essere nullatenente

Fedez denuncia il Codacons: la vicenda

Fedez ha deciso di prendere una posizione decisa nei confronti del Codacons, denunciando l’associazione per diffamazione e calunnia. Tutto è nato da un esposto presentato dal Codacons alla Guardia di Finanza, che chiedeva di verificare le società legate alle attività dell’artista dopo che quest’ultimo si era definito “nullatenente” in tribunale rispondendo a una domanda specifica sui suoi beni.

La risposta ironica del presidente del Codacons

In risposta alla denuncia di Fedez, il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha pubblicato un video in cui affronta ironicamente la questione. Con tono scherzoso, Rienzi si rivolge a Fedez dicendogli: “Sei nullatenente, vedrai che non uscirà niente“. Rienzi continua spiegando che, nonostante la situazione, Fedez non dovrebbe preoccuparsi e scherza sul fatto che definirsi nullatenente quando si possiedono società potrebbe non essere corretto legalmente. In modo sarcastico, Rienzi consiglia a Fedez di non andare in giro con la sua Lamborghini a dare soldi ai poveri, poiché potrebbe confondere le persone sulla sua effettiva situazione finanziaria.

La conclusione della vicenda

Il video del presidente del Codacons si conclude con un gesto simbolico, tenendo in mano un broccolo e rivolgendosi a Fedez in tono scherzoso: “E caro broccolino, poi ti offendi pure, per carità, noi non vogliamo offendere nessuno“. Rienzi chiarisce che non è nelle intenzioni dell’associazione offendere nessuno, ma sottolinea che la questione verrà affrontata legalmente. Infine, il presidente del Codacons invita Fedez a riflettere sulle sue azioni e sulle dichiarazioni fatte, lasciando aperta la questione su come il rapper risponderà davanti ai giudici.

About The Author