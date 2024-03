Fedez si sfoga contro le minacce online: la lotta del rapper per proteggere il figlio Leone

Fedez alza la voce contro le minacce online

Il noto rapper Fedez ha recentemente partecipato a un incontro con la Polizia postale di Milano, durante il quale ha espresso il suo sgomento di fronte alle costanti minacce e all’odio che riceve sui social. Fedez ha toccato un punto particolarmente delicato, sottolineando come persino il suo bambino Leone sia diventato bersaglio di tali attacchi ingiustificati. Il cantante ha evidenziato la mancanza di leggi che possano punire chi si macchia di tali comportamenti online, sollevando così una questione cruciale che riguarda la sicurezza e il rispetto su internet.

Fedez denuncia: “Augurare il cancro a un bambino non è reato”

Durante il suo intervento, Fedez ha lanciato un’accorata denuncia riguardo alla gravità delle minacce ricevute, portando all’attenzione il caso in cui invece di condannare chi augura il male a un innocente bambino, sembra non accadere nulla. Il rapper ha espresso sconcerto di fronte alla mancanza di provvedimenti legali in casi simili e ha invitato le istituzioni a intervenire per colmare le lacune normative che permettono tali abusi online. La sua voce si è levata chiara e decisa, chiedendo un maggiore controllo e regolamentazione sul cattivo utilizzo dei social e della rete.

Il ritorno di Fedez a Rozzano con i figli: la crisi con Chiara Ferragni

Nei giorni seguenti, Fedez è tornato nella sua Rozzano insieme ai figli Leone e Vittoria, mentre si fa sempre più forte l’attenzione mediatica sulla sua relazione con Chiara Ferragni. Quest’ultima ha rivelato pubblicamente che, nonostante il periodo di crisi che stanno attraversando, la priorità per entrambi rimangono i figli. Chiara ha posto l’accento sull’importanza di affrontare le difficoltà insieme, sottolineando il legame di affetto e stima reciproca che li lega, nonostante le tensioni.